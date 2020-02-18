18 февраля – день образования Контрольно-счетной палаты региона

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18 февраля 2020, 15:50 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко и председатель Контрольно-счетной палаты Краснодарского края Юрий Агафонов обсудили итоги работы ведомства за прошедший год и перспективы его взаимодействия с краевым депутатским корпусом. Встреча руководителей состоялась в стенах регионального парламента и была приурочена ко дню образования КСП края, который отмечается 18 февраля.

Председатель Законодательного Собрания отметил, что Контрольно-счетная палата играет существенную роль в контроле за эффективным использованием и целевым расходованием средств краевого бюджета, и с ростом региональной казны в дальнейшем ответственность надзорного органа будет только возрастать.

- За время своего существования Контрольно-счетной палатой Кубани наработан большой опыт, завоеван авторитет, она признана одной из результативных палат России, - сказал Юрий Бурлачко.

Юрий Агафонов ознакомил главу парламента с результатами работы, с которыми ведомство подошло к празднованию 23-й годовщины со дня основания.

- Аудиторами выявлены недостатки на сумму свыше 8 млрд рублей. Проведено 124 мероприятия с охватом свыше 500 предприятий. Осуществлялось межведомственное взаимодействие, в рамках которого 87 материалов проверок направлено в следственные органы, 270 человек привлечены к административной ответственности, - отметил Юрий Агафонов.