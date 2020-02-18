Фактор рационального использования сельхозземель

//Общество 13+

18 февраля 2020, 15:49 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Вице-спикер ЗСК Сергей Усенко по поручению председателя краевого парламента Юрия Бурлачко принял участие в парламентских слушаниях в Москве, в Доме Союзов, на тему «О мерах по совершенствованию оборота, рационального использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения».

Мероприятие состоялось по инициативе комитета Государственной Думы по аграрным вопросам. На заседании с участием депутатов Госдумы, представителей федеральных органов исполнительной власти, законодательных (представительных) и исполнительных органов субъектов РФ, коммерческих и некоммерческих организаций, сельхозтоваропроизводителей обсуждался комплекс необходимых мер по совершенствованию оборота, рационального использования и охраны земель сельхозназначения. Участники слушаний сошлись во мнении, что устойчивое социально-экономическое развитие России без рационального и эффективного использования земель для ведения сельского хозяйства невозможно. Они выступают ключевым фактором обеспечения продовольственной безопасности страны. По состоянию на 1 января 2019 года общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в России составляла 382,5 млн га, в том числе сельскохозяйственных угодий - 197,7 млн га. По данным Росреестра, на 1 января 2018 года земли сельхозназначения находились в государственной и муниципальной собственности - 254,8 млн га (66,6% от общей площади), в частной собственности - 127,7 млн га (33,4%), в том числе в собственности граждан - 107,6 млн га (28,1% от площади земель сельхозназначения). По итогам мероприятия приняты рекомендации Правительству РФ и профильным федеральным органам исполнительной власти.