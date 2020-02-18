Открытое письмо президенту из города Ишимбай

Президенту Российской Федерации Путину В.В.

Открытое письмо

Как гражданин России, болеющий за судьбу Родины, обращаюсь к Вам:

- обеспокоенный негативным состоянием общественного сознания и тенденцией роста морально-духовной деградации доброй половины нашего народа;

- руководствуясь идеями сохранения и приумножения наших исторических завоеваний во всех областях человеческой деятельности;

- исходя из гуманистических побуждений сбережения исторического генофонда наших народов и наций;

- желая содействовать процессу положительных преобразований в жизненно важных областях в обществе;

- понимая исключительную важность и неотложность активной борьбы в области духовно-морального оздоровления и обновления нации и каждого ее члена;

- ясно сознавая пагубность повальной алкоголизации и животного образа жизни падшей и деградирующей части нашего общества;

- озабоченный состоянием дел в системе воспитания подрастающего и грядущих поколений;

- учитывая интересы и исключительную роль России, в мировом сообществе наций;

- предвосхищая нависшую над нами трагическую и историческую угрозу гибели,

- исчезновения с лица Земли нашего народа в ближайшие 200-300 лет;



- полностью разделяя судьбоносную значимость всех положений послания Президента Федеральному Собранию в январе 2020 года для будущего страны, предлагаю Вам – Гаранту Конституции – следующее:

Организовать широкомасштабную просветительскую работу в обществе, вовлекая в этот процесс активные слои населения, всю интеллигенцию, деятелей культуры и науки власти всех уровней.



В законодательном порядке запретить на телевидении и в СМИ показ и вещание разнузданных аморальных программ, пропаганду нравов падших, ведущих народ, особенно молодое поколение, к полной деморализации и деградации...

Без промедления принять закон о госмонополии на производство и реализацию алкогольной продукции, ограничивающий объем производства и реализации ее в сто крат по сравнению с нынешним.



В ближайшей перспективе предусмотреть запрещение производства и реализацию водки и переход на легкие виноградные и фруктово-ягодные вина. В недалекой исторический перспективе предусмотреть полное прекращение производства любой алкогольной продукции и ввести «сухой закон», как это принято в исламском мире.

Принять закон: «о духовном воспитании» молодого поколения в школах и ВУЗах, тем самым возвысив роль духовности в обществе и повысив авторитет и значимость всех религиозных конфессий в стране.