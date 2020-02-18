Открытое письмо президенту из города Ишимбай

Президенту Российской Федерации Путину В.В.
Открытое письмо
Как гражданин России, болеющий за судьбу Родины, обращаюсь к Вам:
- обеспокоенный негативным состоянием общественного сознания и тенденцией роста морально-духовной деградации доброй половины нашего народа;
- руководствуясь идеями сохранения и приумножения наших исторических завоеваний во всех областях человеческой деятельности;
- исходя из гуманистических побуждений сбережения исторического генофонда наших народов и наций;
- желая содействовать процессу положительных преобразований в жизненно важных областях в обществе;
- понимая исключительную важность и неотложность активной борьбы в области духовно-морального оздоровления и обновления нации и каждого ее члена;
- ясно сознавая пагубность повальной алкоголизации и животного образа жизни падшей и деградирующей части нашего общества;
- озабоченный состоянием дел в системе воспитания подрастающего и грядущих поколений;
- учитывая интересы и исключительную роль России, в мировом сообществе наций;
- предвосхищая нависшую над нами трагическую и историческую угрозу гибели,
- исчезновения с лица Земли нашего народа в ближайшие 200-300 лет;
- полностью разделяя судьбоносную значимость всех положений послания Президента Федеральному Собранию в январе 2020 года для будущего страны, предлагаю Вам – Гаранту Конституции – следующее:
Организовать широкомасштабную просветительскую работу в обществе, вовлекая в этот процесс активные слои населения, всю интеллигенцию, деятелей культуры и науки власти всех уровней.
В законодательном порядке запретить на телевидении и в СМИ показ и вещание разнузданных аморальных программ, пропаганду нравов падших, ведущих народ, особенно молодое поколение, к полной деморализации и деградации...
Без промедления принять закон о госмонополии на производство и реализацию алкогольной продукции, ограничивающий объем производства и реализации ее в сто крат по сравнению с нынешним.
В ближайшей перспективе предусмотреть запрещение производства и реализацию водки и переход на легкие виноградные и фруктово-ягодные вина. В недалекой исторический перспективе предусмотреть полное прекращение производства любой алкогольной продукции и ввести «сухой закон», как это принято в исламском мире.
Принять закон: «о духовном воспитании» молодого поколения в школах и ВУЗах, тем самым возвысив роль духовности в обществе и повысив авторитет и значимость всех религиозных конфессий в стране.
Признать и принять эзотерическую науку и практику Востока и ввести их изучение в программу обучения во всех школах и ВУЗах страны.
Принять закон о статусе народной медицины, предусмотрев слияние официальной и народной медицины, как это принято в странах Востока, тем самым устранив их противоборство и антагонизм.
Создать консолидированное сообщество ныне разрозненно действующих различных школ духовного и энергетического целительства. Официально разрешить деятельность обученных и дипломированных народных целителей - психоаналитиков, парапсихологов и экстрасенсов в народе, отдельно во всех звеньях МВД и пеницитарных заведений, в целях профилактики и снижения криминогенной ситуации в стране.
Национализировать и передать в собственность государства все полезные ископаемые и недра Земли, являющиеся достоянием всего народа России, а не частных монополистов и олигархов.
Положить конец разворовыванию богатства России и вывоз капитала, доходящий до 20 триллионов рублей – половина годового госбюджета страны, присваиваемых миллиардерами, заслуживающих только пожизненного заключения и высшей меры наказания.
Отказаться от политики – помощи «по чайной ложке» бедным слоям населения и пенсионерам.
Поднять уровень оплаты труда всем категориям трудящихся в два раза сегодня, а завтра доводить его до уровня зарплат развитых стран Запада.
Устранить позорную разницу в пенсиях и зарплатах между побежденной фашистской Германией и победившей Россией, давшей свободу всем народам мира. Это надо сделать к 80-летию празднования победы в Великой Отечественной войне.
Назначить каждому новорожденному россиянину твердый пожизненный капитал нефтедолларов, утвердив их законодательно с 01.01.2021 г.
Отменить мораторий на смертную казнь. Принять закон о высшей мере наказания для бандитов-убийц, насильников-педофилов, воров-коррупционеров в особо крупных размерах.
Принять закон о двоеженстве, что явится основным и мощным стимулом прироста населения, сокращения аморального сожительства и укрепления института семьи, основы государства. Без таких решительных мер, предусмотренных в послании Президента и принятия данных предложений, нам Россию не поднять на ноги и трагическая и историческая угроза исчезновения нации с лица Земли станет реальностью...
Я предлагаю Конституционной Комиссии России рассмотреть эти предложения и отразить эти идеи в консолидированной форме в новой редакции Конституции Российской Федерации
Доктор народной медицины _____________________/ Юмагузин З.Г./ г. Уфа, февраль 2020 г.