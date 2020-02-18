Челябинские представители Кубка России побывали на московской выставке

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18 февраля 2020, 13:06 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Стенд «Лучший сантехник. Кубок России» на международной выставке Aquatherm Moscow стал местом встречи старых друзей: он собрал победителей и участников чемпионатов разных лет, а также партнеров конкурса.

Aquatherm Moscow – это первое значимое мероприятие года в строительной отрасли. В этом году в ней приняли участие 747 компаний, из них 390 зарубежных. За 4 дня выставку посетило более 30 тысяч человек. Челябинская компания ООО ТД «СантехУрал» в этом году познакомила гостей международной выставки с чемпионатом профмастерства «Лучший Сантехник. Кубок России».

На стенде «Лучшего сантехника» собрались победители и участники разных лет. Они обменивались своими историями успеха, как отразилось на их карьере участие в чемпионате такого уровня. Для многих из них конкурс стал толчком для профессионального роста. В теплой почти домашней атмосфере участники вместе с организаторами пообщались о предстоящем финале и вспомнили самые забавные моменты предыдущего чемпионата.

В рамках выставки состоялись стратегические переговоры с партнерами чемпионата - главными экспертами Worldskills Russia по компетенциям «Сантехника и отопление». Достигнута договоренность о разработке специального конкурсного задания для чемпионата и предоставлении критерий оценивания участников.

Во время выставки на стенде любой желающий мог почувствовать себя самым лучшим сантехником, подержать кубок всероссийского чемпионата и сняться в веселом видеоролике. 98 монтажников - посетителей выставки изъявили желание принять участие в следующем чемпионате 2020-2021 года. Единственный некоммерческий проект на Aquatherm Moscow привлек внимание средств массовой информации.

«Мы впервые приняли участие в Aquatherm Moscow в качестве участников с чемпионатом «Лучший сантехник. Кубок России». Для нас это прекрасная возможность популяризировать чемпионат, расширить географию участников, а значит придать еще больший импульс «марафону добра» и увеличить количество добрых дел, которые мы ежегодно проводим в рамках отборочных этапов», – прокомментировал главный организатор всероссийского чемпионата профмастерства Сергей Ермаков.

Напомним, чемпионат «Лучший сантехник. Кубок России» проходит с 2012 года, проект заручился поддержкой Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации, правительства Челябинской области. Он трижды становился победителем конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации.

В рамках первого отборочного этапа участники проводят профориентационные занятия для школьников и студентов. Конкурсанты должны познакомить молодежь с основами профессии «слесарь-сантехник», показать ее востребованность и престиж. Более 2000 подростков ежегодно посещают профориентационные мастер-классы.

На втором отборочном этапе под названием «Добро согревает» конкурсанты бесплатно оказывают сантехническую помощь нуждающимся, незащищенным слоям населения – ветеранам, одиноким пенсионерам, многодетным семьям, детским домам и т.д. Все материалы безвозмездно предоставляют организаторы конкурса – торговый дом «СантехУрал» и благотворительный фонд «Мечта». За 7 лет существования конкурса помощь в замене сантехники получили тысячи жителей нашей страны.

Финал всероссийского конкурса пройдет в Челябинске 9 апреля. Финал включает в себя теоретическое и практическое задание, а также развлекательную программу. Команда, занявшая первое место, награждается призом в размере 300 000 рублей, второе – 200 000 рублей, за третье место приз составит 100 000 рублей.