В России появился новый вид завещания

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18 февраля 2020, 12:28 [ «Аргументы Недели» ]

В России набирает популярность новый вид завещаний ­- совместное. В столице оно стало практиковаться намного чаще, чем в других городах. Юристы уверены, что данная практика позволяет защитить супруга, который пережил свою половинку.



Закон, разрешающий оформлять совместное завещание, был принят в середине прошлого года. И уже на сегодняшний день зарегистрировано более 700 подобных завещаний. С приходом их популярности россиянам придётся ещё осваивать данный правовой институт.



Функционал хорош тем, что он защищает право на собственность одного из супругов, который продолжает пользоваться ею после смерти члена семьи. Ранее на долю умершего могли сразу претендовать наследники. Начинались судебные тяжбы и разборки. Сейчас закон позволяет даже отменять составленное завещание.



Большой интерес к совместным завещаниям проявляют пожилые пары.

Совместное завещание строится на доверии супругов. Сложные отношения с родственниками не всегда позволяют прийти к единому мнению мужу и жене. Но совместное завещание в таком случае гарантирует сохранение недвижимости за одним из супругов, в случае смерти другого.



