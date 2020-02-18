Мэр Риги: о советских новостройках, о «вечных» проблемах с ЖКХ

//Общество 13+

18 февраля 2020, 12:13 [ «Аргументы Недели. Балтия» ]

Олег Буров, мэр Риги, фото twitter.com

Обычно, если дело касается ЖКХ, то доброго слова от жильцов сложно услышать. Вечные проблемы: необходим ремонт крыши (лестницы, лифтов, дверей), непомерные поборы за «нужды» дома, большие счета за воду и т.д. Но главное! Можно «свою жизнь положить» в борьбе со «спрутом» коммунального хозяйства, но результата не получишь! Почему жильцы не могут существовать в любви и согласии с такой мощной организацией? Когда же появится свет в конце тоннеля? Итак, как обустроить ЖКХ? Специально для «Аргументов Недели» интервью мэра Риги Олега Бурова.

- Олег, мне кажется, что проблемы ЖКХ – вечные! И совершенно неважно, где живет человек. Я говорю о городах бывшего союза. Подход, система осталась еще из «прошлой» жизни. Люди недовольны тем, как работает ЖКХ. Что делать? Как изменить существующую систему?

- Да, проблемы, конечно, есть. Никто и не спорит. Нужны, нужны реформы. Если проводить параллели между, например, новостройками советского периода России и Латвии, то мы увидим много совпадений. Каких? Однотипные районы. Я часто бываю в командировках в различных городах и вижу, что допустим и в Ереване, и в Киеве, и в Молдове, и во многих российских городах районы, которые возникли в советское время совершенно одинаковые. Но мы видим, что все эти районы и одинаково состарились. Что делать? Нужны изменения. К сожалению, у нас нет такого решения, которое, например, нашли в бывшей ГДР. Да, в Латвии есть и европейские деньги, предназначенные для изменения системы ЖКХ, но мы видим, как трудно они осваиваются в данной области. В жилом фонде.

-Но почему? Люди будут рады позитивным изменениям.

-Конечно. Но! Помните, что в советское время люди были лишены собственности. В основном существовали государственные квартиры. И вот, когда времена изменились, то люди стали иметь возможность получить квартиры в собственность. Приватизировать квартиры. Человек, конечно, обрадовался. Все теперь свое! Но свое – не только личное, но и еще большая ответственность. А вот к такому не все были готовы. Мы приватизировали все то, что уже было. И не всегда в лучшем виде… Например, с протекающей крышей дом, с лифтами и подъездами, которым необходим ремонт. Все это нам досталось в наследство. И система ЖКХ тоже досталась в наследство. Да и подход самих людей не всегда идет в ногу со временем. Судите сами. Если человек живет на первом этаже, то он считает, что его не должна волновать протекающая крыша. Авось, до первого этажа вода из той крыши не дотечет! И такой подход у многих. И совершенно неважно, в какой стране ты живешь! В России или Латвии, в Баку или Ереване! Подход один.

-Но сразу же невозможно изменить такой подход людей. Привычка, однако!

-Но для улучшения собственной жизни, возможно, стоит изменить некоторые привычки. Как вы считаете?

-Сложно не согласиться с вами. И как будем менять? Что делать?

-Я думаю, если мы в будущем хотим, что-то изменить, то стоит четко определить, что мы хотим. А хотим мы привести в порядок жилой фонд. И тут все зависит не только от людей, проживающих в таких домах, но и от политиков самоуправлений. Именно. Говоря о ЖКХ мы должны помнить, что в законе, например, самоуправлений нет такого пункта, где говорится, что ремонтировать все неполадки, которые существуют в доме должно самоуправление. Нет такого закона. Обычно, многие ремонтные вопросы решают частные фирмы. В Латвии обслуживанием жилого фонда занимаются частные фирмы. Кстати, и в России жилой фонд тоже обслуживают частные фирмы. В основном. Рига, например, выбрала систему домоуправлений. Что это значит? Все домоуправления объединились в одно большое – «Ригу Наму Парвалдниекс». Это путь советской системы жилого фонда. Удачное ли было решение? Сложно сказать. Но я думаю, что такое решение было неудачным.

- Но поменять всю систему… Реально ли?

-Тут вопрос один и большой: стоит ли оставлять большое количество муниципальных предприятий? Я отношусь к этому скептически. Да, безусловно, должно существовать городское предприятие, которое занимается водой и канализацией. В Риге такое есть. Должно несомненно быть предприятие, которое отвечает за транспорт. Оно есть. Но тут опять «проблема»: менталитет людей такой, что если это городское предприятие, то грех не воровать! Оно же не мое, а государственное. А что получается? Получается то, что деньги такие люди «вытаскивают» из кармана города. Вот вам и пробел в бюджете. Как решить такую проблему? Думаю, что если бы эти предприятия были частными, то хозяева не допустили такого хищения. Есть и другие нюансы….

Продолжение следует….

В ближайшем номере читайте о том, как прекратить воровство в ЖКХ и начать жить во благо себе.