Электрички в Волгоградской области 24 февраля пойдут по воскресному расписанию

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18 февраля 2020, 12:55 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Пригородные поезда в Волгоградской области будут курсировать по расписанию выходного дня 24 февраля.

Пригородные поезда в Волгоградской области 24 февраля будут курсировать по расписанию выходного дня.

Также на 24 февраля назначаются дополнительные пригородные поезда из Петров Вала до станций Качалино, Ильмень и обратно:

-№ 6806 Петров Вал - Качалино. Отправление со ст. Петров Вал в 14:52, прибытие на конечную ст. Качалино в 17:02;

- № 6809 Качалино – Петров Вал. Отправление со ст. Качалино в 8:30, прибытие на конечную ст. Петров Вал в 10:43;

- № 6525 Петров Вал – Ильмень. Отправление со ст. Петров Вал в 8:12, прибытие на конечную ст. Ильмень в 10:22;

- № 6526 Ильмень – Петров Вал. Отправление со ст. Ильмень в 12:14, прибытие на конечную ст. Петров Вал в 14:20.

Приволжская железная дорога просит пассажиров заранее ознакомиться с расписанием пригородных поездов и спланировать поездку.