Зачем понадобилось демонизировать СССР в то время, когда население заностальгировало по нему?

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18 февраля 2020, 11:31 [ «Аргументы Недели» ]

Судья Конституционного суда России Константин Арановский заявил, что Россия является жертвой Советского Союза и не должна считаться правопреемницей репрессивно-террористических деяний советской власти. Что тогда делать 100 миллионам гражданам России, рождённым в СССР и считающим своей родиной Советский Союз?



Незаконность СССР, по мнению Арановского, нужно считать с момента разгона Учредительного собрания большевиками в январе 1918 года. Это особое мнение судьи Арановского родилось при рассмотрении дела граждан России, которые родились в ссылках, родители их были репрессированы в 30-е годы, а квартиры в Москве отняты. Эти женщины требовали у московского правительства компенсировать им отобранные у родителей квартиры согласно Федерального закона ещё от 1991 года.



В мэрии столицы заявили, что выделение квартир истцам ущемит права других льготников, ожидающих социального жилья. Этим был глубоко удивлён российский юрист, представитель правительства РФ в Конституционном суде Михаил Барщевский. Он даже пристыдил столичные власти. Представители президента, Госдумы, Совета Федерации, Генеральной прокуратуры, Совета по правам человека тоже встали на сторону заявительниц, потребовав от Москвы разработать особый порядок компенсации.



Испуг правительства Москвы, что теперь появятся и другие иски от репрессированных, привёл к тому, что оно немедленно подвергло сомнению правомерность существования СССР, как и всего того, что было закреплено советскими и международными правовыми актами.



Сергею Собянину и Мосгордуме было чего бояться. Вся программа реновации могла сорваться. Желающих получить компенсацию за сталинские репрессии могло оказаться очень много – некоторые политики называют цифру в 150 млн жертв репрессий. Однако по данным Генпрокурора СССР Романа Руденко, который подготовил справку для генсека Хрущева, в период с 1921 по 1954 годы в СССР репрессиям подверглись 3 777 380 граждан Советского Союза. Их потомков и испугалось московское правительство и Мосгордума.



Судья Конституционного суда России Константин Арановский возлагает вину за репрессии на КПСС и Комитет госбезопасности. Арановский демонизирует Советский Союз в то время, когда большая часть населения России приближается к черте бедности и люди заностальгировали по СССР. Арановский пнул под зад Советский Союз, когда кремлёвская пропаганда всё время возвращает нас в прекрасное прошлое.

Любой судья, если он начинает делать политические заявления, перестаёт быть слугой закона и превращается в орудие какой-либо из сторон политического противостояния.



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