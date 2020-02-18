Кто из представителей власти и шоу-бизнеса носил самые дорогие часы

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18 февраля 2020, 11:06 [ «Аргументы Недели», Ольга Новикова, Журналист ]

Дмитрий Медведев отдает предпочтение электронным «умным» часам. HD3 Slyde за $5000

На днях рэпер Тимати продемонстрировал у себя в Instagram часы «Richard Mille 056 Jean Todt» за 96 миллионов рублей. Это Limited Edition: точно таких же часов всего 3 штуки в мире, стоят они 1,5 млн. долларов. По данным журнала «Forbes», это половина доходов Тимура Юнусова (Тимати) за прошлый год. «1,5 миллиона долларов за часы — это неприлично уже даже для селебрити», — пишут блогеры. Пользователи Сети ломают голову, какие суммы на самом деле составляют доходы музыканта, или эти часы — подделка? «Аргументам недели» также остаётся только догадываться и вспомнить других знаменитых владельцев самых дорогих часов в мире.

Часы «Richard Mille 056 Jean Todt», фото соцсети

Виллы, яхты, иномарки, апартаменты в центре столицы, может, даже частные самолёты и вертолёты — такие большие предметы роскоши сложно не заметить и не внести в счёт наших чиновников и селебрити. Другое дело — такие аксессуары, как наручные часы, которые несмотря на свои скромные размеры могут стоить целое состояние.

Дмитрий Медведев отдает предпочтение электронным «умным» часам. На руках Медведева друг друга сменяют Apple Watch за 400 долларов, Swatch Wee Hours за 100 долларов, HD3 Slyde за 5 тысяч долларов, LG Watch Phone за 100 долларов, Samsung Galaxy Gear за 300 долларов, Garmin Quatix 3 за 900 долларов, беговая модель Garmin Forerunner 935 за 785 долларов. Но и традиционным наручным часам есть место в коллекции Медведева — часы марки Breguet, например, стоимость которых превышает 32 000 долларов.

Пожалуй, самая популярная марка часов в мире — Rolex. Правда, лишь у состоятельных людей. У обычного народа может лишь отняться дар речи от их ценника.

Сегодня минимальная цена часов от Rolex начинается от 5000 долларов и почти до бесконечности — приближаясь к 200 000 евро. Не известно, какая именно модель периодически красуется на руке президента Украины Владимира Зеленского, но она похожа на симпатичные зеленые часы от Rolex под названием «Халк», цена которых составляет 16 500 долларов. К слову, подобную модель, но в классическом исполнении носил сам Стив МакКуин. И российский предприниматель Роман Абрамович, к примеру, часто меняет часы, но это всегда Rolex. В его коллекции есть Rolex Daytona, цена которых от 29 000 долларов, золотые наручные часы Rolex Oyster Perpetual Date Submariner (от 19 000 долларов) и другие модели.

Часы Rolex Daytona, фото соцсети

Наш министр иностранных дел, Сергей Лавров, постоянно присутствующий на международных мероприятиях самого высокого уровня, делает выбор в пользу классических швейцарских часов с сапфировым стеклом и ремешком из крокодиловой кожи Leman Chronographe Flyback Grande. Их стоимость — 11 000 долларов, что выглядит даже довольно сдержанно.

Часы Leman Chronographe Flyback Grande, фото соцсети

Министр обороны Сергей Шойгу носит титановые Breitling Emergency Mission, которые в экстренных ситуациях выполняют функцию радиомаяка, передавая сигнал бедствия в радиусе 350 км. Цена такой "сигнализации"— 5 000 долларов. Часы Шойгу обладают сложным титановым корпусом, защищающим от внешних повреждений, умеет засекать отрезки времени с точностью до десятых долей секунды.

Министр финансов Антон Силуанов долгое время носил швейцарские часы Breguet Classique Power Reserve 7137 за 35 000 долларов. В 2015 году он призвал россиян «не жировать» и снял с руки это сокровище, заменив его Apple Watch за 400 долларов.

Антон Силуанов в часах Breguet Classique Power Reserve 7137, фото соцсети

В 2015 году пресс-секретарь президента Дмитрий Песков женился на олимпийской чемпионке Татьяне Навке. По слухам, именно она подарила ему брутальные часы с дерзким дизайном — черепом на циферблате от марки Richard Mille, стоимостью порядка 35 000 000 рублей.

А глава РПЦ, по всей видимости, снова носит элитные часы за несколько тысяч долларов. И делает это вопреки своему же обещанию. Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл за последние несколько лет не раз появлялся на людях с дорогими аксессуарами — элитными часами стоимостью от почти тысячи до нескольких тысяч долларов каждые. В 2018-ом, когда патриарх пришёл в Совет Федерации на встречу по теме «Нравственные ценности и будущее человечества», на руке у него были часы марки Ulysse Nardin в белом корпусе с бриллиантами. Сейчас таких моделей уже не производят, а стоили они в районе 16 000 долларов.



Часы марки Ulysse Nardin в белом корпусе с бриллиантами, фото соцсети

Другой похожий случай произошел через год, когда патриарх Кирилл пришел в МГУ на Съезд Русской Словесности. На фотографиях с этого мероприятия «Открытые медиа» у него обнаружились спортивные часы Suunto за 60 000 рублей.

При этом первая подобная история произошла еще в 2012-м году. Тогда пользователи социальных сетей обратили внимание, что на одном из фото, которое опубликовала пресс-служба церкви, видно, что кто-то попытался заретушировать у патриарха часы Breguet за 30 000 долларов. На самой руке их не было, но они остались в отражении от стола. После этого начался скандал, и глава РПЦ пообещал больше не носить таких дорогих часов.

А самые дорогие часы в мире были проданы осенью прошлого года. Это часы Patek Philippe, вырученные за рекордные 31 миллион швейцарских франков (чуть менее двух миллиардов рублей) на благотворительном аукционе. Модель Grandmaster Chime 6300A-010 была создана специально для благотворительного аукциона Only Watch, который прошёл в Женеве. Сумма, за которую продали эти часы, побила предыдущий рекорд в 17,8 миллиона долларов (1,15 миллиарда рублей), установленный в 2017 году. Это были часы Rolex Daytona, которые приобрёл актёр Пол Ньюман. Все полученные средства были пожертвованы на исследования мышечной дистрофии Дюшенна.