В ГД оценили внедрение в Москве электронного паспорта детских прививок

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18 февраля 2020, 10:23 [ «Аргументы Недели» ]

Вакцинация, фото соцсети

Опыт Москвы в цифровизации данных о вакцинации жителей следует распространить и в других регионах. Об этом рассказал журналистам заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

"В список мер, которые позволят нам отслеживать и управлять ходом иммунизации населения, предлагается ввести электронные паспорта прививок для детей, кстати, в Москве это уже сделали. Московские власти ввели в электронных медицинских картах раздел "Вакцинация", где теперь содержится вся информация о сделанных ребенку прививках, информация о том, когда нужно сделать следующую прививку. Считаю, что эта практика должна быть распространена на все регионы России. Тем более что теперь можно просто перенять этот положительный опыт у Москвы", - сказал Леонид Огуль.

По его словам, в прививочных паспортах должна быть собрана вся информация о том, привит ребенок или нет. Такие паспорта позволят видеть реальную картину с ходом иммунизацией населения, вести статистику, проводить адресную работу с родителями; история прививок будет сохранена в этом паспорте для самого ребенка.

Как отметил председатель комитета Госдумы охране здоровья Дмитрий Морозов, сейчас в городе Москве созданы все условия для успешной и своевременной вакцинации. Так, в части создания нормативной базы в Москве издан новый региональный календарь профилактических прививок, который гарантирует москвичам бесплатные профилактические прививки против 17 инфекционных заболеваний.

«Значительный прорыв ощущается во внедрении в Москве цифровых технологий в области организации вакцинации.: создан единый банк данных о детских прививках, формируется электронная карта профилактических прививок, а также запущена масштабная информационная кампания по вакцинопрофилактике управляемых инфекций среди населения - наиболее эффективный метод формирования у населения доверительного отношения к вакцинации и борьбы с антипрививочными движениями. Все эти меры позволят улучшить контроль за проведением вакцинации", - сказал он.

Как сообщалось ранее, жители Москвы, имеющие доступ к электронным медицинским картам своих детей, теперь имеют возможность получать информацию о прививках в разделе «Вакцинация».

Сейчас этот сервис работает в тестовом режиме. В скором будущем о каждой такой записи можно будет получать СМС-сообщения. Кроме того, пациент сможет и сам загружать данные о вакцинации.

Доступ к электронной медицинской карте на портале mos.ru пациентам открыли 14 января 2020 года. Это удалось сделать благодаря совместной масштабной работе столичных ведомств — Департамента здравоохранения, Комитета государственных услуг и Департамента информационных технологий.