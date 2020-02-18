Удача, здоровье и любовь: как правильно назвать свою кошку

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18 февраля 2020, 09:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Стерлеград

Фото: Pixabay

Считается, что некоторые кошачьи имена благотворно действуют на энергетику дома и человека.

Удачу в финансовых вопросах могут принести имена, связанные с деньгами – Бакс, Голди, Рич или Алмаз. Считается, что везение приносит черный котенок, но только не Уголек – это имя притягивает неприятности.

С любовью помогут рыжие кошки и коты. Удачными именами для них станут любые ласковые клички: Мурлыка, Неженка, Ласка, Услада, Милка или те, что связаны с любовной тематикой – Амур или Венера, например.

От неудач в бизнесе защищают кошки трехцветного окраса, либо серые или черно-белые. Их так и называют – Удачей, Лаки, Боссом, Маркизом или Фараоном.

Что касается здоровья, то предпочтение нужно отдать белоснежным, особенно пушистым и длинношерстным кошкам. Также прекрасными целителями являются кошки и коты с глазами разного цвета. Знатоки уверяют, что зеленоглазые кошки лучше всего помогают хозяевам при простудных заболеваниях и серьезных недугах, а голубоглазые – при проблемах с органами дыхания. Кошки с янтарными очами помогут побороть любые нездоровые зависимости.

При выборе имени «лечебных» кошек нужно ориентироваться на его «здоровое» звучание – это могут быть Шалфей, Мирра, Вита и даже Кефир.

Впрочем, те же знатоки уверяют, что в негативной атмосфере даже самое чудесное имя кошки потеряет свою силу.

Ранее была названа самая популярная порода кошек в России.