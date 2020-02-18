ЮУЖД решит вопрос с обустройством моста на станции Нижнеувельская

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18 февраля 2020, 09:12 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

На станции Нижнеувельская Южно-Уральской железной дороги будет обустроен удобный пешеходный переход для пассажиров и местных жителей.

Вопрос будет решен после вмешательства депутата Госдумы РФ Анатолия Литовченко. Теперь поезда будут прибывать только на первый путь, а пешеходный мост планируется реконструировать, сообщает агентство Полит74.

«ЮУЖД оперативно отреагировала на мой депутатский запрос и просьбу дочери Героя Советского Союза Михаила Галкина – Тамары Михайловны Галкиной. И взялось за обустройство «перехода страданий», - сообщил на своей странице в Facebook Анатолий Литовченко.

Он рассказал о письме Тамары Галкиной, которая живет в Пласте и часто выезжает в Казахстан к дочерям, внукам и правнукам.

«Мы приехали на станцию за 30 минут до отхода поезда. И вдруг увидели, что наземного перехода не существует, хотя раньше он был. Посадка всегда идет со 2-й и 3-й платформы, а стоянка поезда одна минута, - говорится в обращении пенсионерки. - Есть только высоченный металлический мост, до которого еще нужно дойти. Трудно описать, чего мне стоило забраться с клюкой на него, а потом, увидев приближающийся поезд, скатиться вниз. Я постучала в ближайший вагон. Проводники буквально втащили меня в тамбур, и поезд тронулся. Не обошлось без повышения давления и сердечного приступа».

Побывав на станции Нижнеувельская, депутат Госдумы лично убедился, что пандусы имеют слишком крутой подъем, а так называемый островной перрон ими вообще не оборудован. «Условия для передвижения людей с ограниченными возможностями должны быть комфортными и безопасными. А здесь на инвалидной коляске вряд ли удастся заехать – подъем почти вертикальный. Будем добиваться, чтобы сделали всё по правилам», - заявил Анатолий Литовченко.