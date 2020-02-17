В Челябинской области будут ежедневно мониторить выполнение нацпроектов

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17 февраля 2020, 23:23 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Алексей Текслер будет проводить совещания в новом формате

Об этом заявил глава региона Алексей Текслер. По итогам прошлого года показатели по исполнению национальных проектов достигают 80%.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул на традиционном аппаратном совещании, что показатели 2020 года должны быть значительно выше. Основная нагрузка ложится на социальный блок — снижение смертности, рост рождаемости, увеличение продолжительности жизни. Отметим, что особое внимание будет уделяться задачам, на которых сделал акцент Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию. Так, в рамках нацпроекта «Демография» начнутся выплаты семьям на детей от трех до семи лет, с1 января 2020 года южноуральские семьи, чьи среднедушевые доходы не превышают двух прожиточных минимумов, получают ежемесячные выплаты на первых и вторых детей. Также семьи с двумя и более детьми смогут воспользоваться программой «Семейная ипотека» и взять кредит под 6% годовых. Часть ипотеки можно будет погасить и региональным материнским капиталом, размер которого с 1 января 2020 года по инициативе Алексея Текслера увеличен с 63 до 100 тысяч рублей.

Отметим, что с сегодняшнего губернатор будет проводить совещания со своими заместителями в новом формате — они станут более тематическими, тот или иной вопрос будет разбираться более досконально.