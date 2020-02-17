Наркодилер в погонах: в Подмосковье полицейский организовал лабораторию по производству запрещенных веществ

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17 февраля 2020, 20:08 [ «Аргументы Недели» ]

В Подмосковье полицейские накрыли нарколабораторию. Дело было поставлено на широкую ногу – амфетамин варили и продави через интернет-магазин. Каково же было удивление сотрудников отдела по борьбе с распространением наркотиков, когда выяснилось, что хозяин лаборатории их коллега.

Оперуполномоченный уголовного розыска УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу не только сам варил психотропные вещества, но и продавал его вместе со своим знакомым. Наркодилер в погонах арестован.

«По данному факту назначено проведение служебной проверки, по результатам которой данный сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители», – отметила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«Сам варил, сам продавал еще, небось, и сажал сам своих покупателей. Как хорошо устроился», - комментируют новость в Сети.