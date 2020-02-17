Лучше «скормить» народу, чем платить за утилизацию. В Омской области за просроченными продуктами выстраиваются очереди

//Общество 13+

17 февраля 2020, 19:39 [ «Аргументы Недели» ]

В Омской области за просроченными продуктами выстраиваются очереди. «Ярмарку неслыханной щедрости» организуют местные бизнесмены, которые продают в 4 раза дешевле, чем в магазинах - йогурты, хлеб, колбасу - все, что не удалось реализовать на прилавках.

Срок годности некоторых продуктов истек больше месяца назад. «Мамаши берут все это детям, а потом приходят и говорят, что у ребенка всю ночь живот болел», - говорят местные жители. Но такие распродажи – это не благотворительность. Как говорят эксперты, утилизация продуктов с истекшим сроком годности – мероприятие довольно дорогостоящее, лучше «скормить» все это народу, да и денежек еще заработать.