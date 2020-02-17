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Прибывшие в Россию соотечественники чаще всего выбирают Калужскую область

, 18:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

Прибывшие в Россию соотечественники чаще всего выбирают Калужскую область
фото: pixabey

Чаще всего находящиеся на территории России соотечественники выбирают для жизни Калужскую (5841 человек), Тульскую (5247) и Свердловскую (1888) области. 

Стоит отметить, что в число самых популярных регионов также вошли Нижегородская (1870) и Рязанская (1781) области.

В целом в прошлом году на территории России переселились почти 49 тысяч соотечественников. Это больше, чем в 2018 году (47,9 тысячи).

Среди выбравших те или иные регионы для жизни больше всего людей из Таджикистана (12 871), Украины (10 236), Армении (7257), Казахстана (6596) и Азербайджана (4527).

"Мы видим — основа, на самом деле — московское направление. Мы видим, что это, по сути, отражает общую миграционную картину. Потому что в самих этих центрах дорого, а рядом — в принципе, ты находишься около центра экономической активности, и у тебя и твоих детей появляются перспективы. Здесь так или иначе есть заработок, работа", - подчеркнул председатель регионального развития Юрий Крупнов. 

 

 

 

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