Писатель Юрий Поляков: Нынешнюю номенклатуру можно испугать только Путиным

//Общество 13+

17 февраля 2020, 18:39 [ «Аргументы Недели» ]

При советской власти если человек попадал в номенклатуру, то оставался в ней до самой пенсии. Как правило это были люди достойные, которые показали себя хорошими организаторами, но человек же тоже в жизни меняется. Испытание властью выдерживают немногие. Люди расслаблялись, начинали свинячить, поэтому были перемещения внутри номенклатуры, могли понизить, повысить, но всё равно в ней оставались. Надо было изнасиловать пионеров в кремлевском туалете, чтобы выгнали, или, кинуть в Брежнева тухлый помидор, что-то такое натворить жуткое, говорит в эксклюзивном интервью на Youtube-канале #ЗАУГЛОМ писатель Юрий Поляков.



Сегодняшняя номенклатура от предыдущей отличается тем, что она неподсудна. Даже, если об этом говорит общественное мнение, даже, если тебя поймали за руку на каком-то воровстве. Сейчас чиновники более неприкасаемые, чем при советской власти. Они отличаются принципиально другим. При советской власти за исключением 20 членов Политбюро и кандидатов в члены Политбюро, у всех остальных их номенклатура заканчивалась в момент ухода на пенсию. Человек становился пенсионером всесоюзного значения, и это не такая уж большая пенсия, она была примерно в два раза больше, чем средняя пенсия по стране. Квартира у него хорошая оставалась, какое-то лечение он мог получать. С казенной дачи он тут же съезжал, и превращался в такого обеспеченного по советским понятиям пенсионера. Никакой собственности за границей, никаких миллиардов в акциях у него не было. И в этом была какая-то все-таки конечность номенклатуры. А сейчас вся нынешняя номенклатура за время пребывания во власти зарабатывает столько, что там хватит отдалённым потомкам. Поэтому, советская власть могла припугнуть, что мы тебя на пенсию досрочно отправим, и он понимал, что всё закончится – машина у подъезда, паек, всё. А этих чем может испугать Путин? Только тем, что повесить их на кремлёвских елях! И больше ничем их испугать нельзя, у них денег столько, что уйдя в отставку, они могут всё.



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