МВД России запускает масштабный флешмоб «Служили и служим»

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17 февраля 2020, 18:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МВД.РФ

Фото: globallookpress.com

МВД России в преддверии Дня защитника Отечества запускает всероссийский флешмоб «Служили и служим». Сотрудники органов внутренних дел расскажут интересные истории о своей службе по призыву в вооружённых силах.

"Уверена, что полицейским будет чем поделиться. Ведь именно в армии они закалили характер, не понаслышке узнали, что такое ответственность и дисциплина, взаимовыручка и преодоление. А вновь окунуться в незабываемую армейскую атмосферу помогут фотографии, многим из которых уже несколько десятков лет", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.