В Сочи и Туапсе стартовала подготовка энергосистем к курортному сезону

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17 февраля 2020, 17:30 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В 2020 году специалисты Сочинского филиала «Россети Кубань» отремонтируют около 400 км линий электропередачи, расчистят более 450 га трасс ЛЭП, проведут ремонт высоковольтного оборудования на 29 подстанциях 110 кВ в Туапсинском районе и на территории Большого Сочи.



Это лишь часть мероприятий, запланированных программой ремонтов и технического обслуживания на 2020 год.



Территория сочинского энергорайона – 5000 кв. км – от города Горячий Ключ на севере до границы с Республикой Абхазия на юге, от поселка Архипо-Осиповка на западе до станицы Тверская на востоке. Грамотная эксплуатация энергооборудования – главная задача Сочинского филиала. Мероприятия по техобслуживанию и ремонту планомерно выполняются в течение всего года, так что подготовка к летнему сезону фактически начинается уже зимой. Это особенно актуально для курортной зоны, где в летний период нагрузка на сети традиционно повышается.



Энергетики проведут плановые ремонты на воздушных и кабельных линиях электропередачи всех классов напряжения. В частности, на воздушных ЛЭП заменят порядка 500 опор и около 3500 изоляторов. Также запланирована перетяжка проводов, замена арматуры на более новую и современную, ремонт и покраска фундаментов опор. Чтобы предупредить технологические нарушения из-за падения веток на провода, от деревьев и кустарников расчистят более 450 га.



Ремонтные работы пройдут на 29 высоковольтных подстанциях энергорайона и на объектах распределительной сети. На подстанциях 110 кВ «Адлер» и «Пасечная» предусмотрен ремонт силовых трансформаторов. В 170 трансформаторных пунктах будет отремонтировано электрооборудование. Также запланированы капитальные ремонты оборудования связи, автотранспорта, приборов и систем учета.



Значительная часть работ завершится до начала курортного сезона.