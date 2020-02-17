Латвия будет помогать Кристине Мисане в тюрьме ЮАР… гуманитарно

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17 февраля 2020, 17:21 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Кристине Мисане, фото соцсети

Сегодня, 17 февраля, президент Латвии Эгил Левитс созвал совещание по делу Кристине Мисане, которая 20 февраля отправится в ЮАР из Дании, чтобы отбыть наказание. Гражданку Латвии правоохранительные власти ЮАР обвиняют в похищении собственного ребенка, которого Мисане вывезла из Южно-Африканской Республики от мужа-тирана.

Президент Латвии созвал заседание по делу Кристине Мисане, чтобы обсудить дальнейшие действия.

Начиналось все красиво! Еще вчера президент Латвии заявил: «Народ Латвии ощущает солидарность с нашей гражданкой Кристине Мисане. Я также присоединяюсь к этой солидарности».

Как стало известно латвийским СМИ, на встрече присутствовали премьер-министр, генеральный прокурор, министр юстиции, министр внутренних дел, представитель Латвии в международных правозащитных организациях, омбудсмен.

Что решили на заседании у президента Латвии? Как правительство поможет своей гражданке?

Как стало известно, после встречи с представителями ответственных организаций президент Латвии не представил план дальнейших действий по делу Кристине Мисане, но отметил, что активность граждан, в том числе петиция в интернете, играет огромную роль.

Г-н Левитс отметил, что ситуация с Мисане – вопрос юридический, но в тоже время и гуманитарный вопрос.

Как выяснилось, Латвия будет решать гуманитарные вопросы, связанные с условием содержания Мисане в тюрьме в ЮАР.

Президент Латвии не конкретизировал, какие решения были приняты, отметив, что рассматривалось несколько возможностей.

Что в «сухом остатке» на сегодняшний день по делу Кристине Мисане?

Гражданку Латвии 20 февраля Дания должна выдать ЮАР. В Южно-Африканской Республике, по местным законам, ей грозит до 15 лет тюремного заключения. Просьбу Латвии о выдаче ее на родину, увы, Дания проигнорировала. МИД Латвии не высказал восторга по данному поводу, но отметил, что решение суда Дании следует уважать. Кабинет министров Латвии предоставил доклад о том, какие меры были приняты по делу Мисане. Доклад есть, но результата, увы, нет. На сегодняшний день Латвия может помочь гражданке Мисане только решить гуманитарные вопросы, когда она будет отбывать срок в тюрьме ЮАР. Правительство Латвии знает, что Кристине Мисане «будет сидеть». Правда, родственники Кристине надеялись на помощь государства.

Как тут не вспомнить Ильфа и Петрова! «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Впрочем, надежда умирает последней…