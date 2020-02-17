Все новости >>

//Общество 13+

На Украине катание на тазиках сделали спортом

, 16:57 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: youtube

На Украине катание на тазиках сделали спортом
скриншот youtube-видео с состязаний по катанию на тазиках

В Закарпатье прошли соревнованиях по катанию с горы. В качестве санок спортсмены использовали тазики. В интернете появилось видео.

Участники усаживаются на тазики, а потом скатываются с горы. Такой вид спорта придумали на Украине в Закарпатье.

«Мы захотели сделать что-то закарпатское», — пояснил один из организаторов состязаний Федор Шандор, его процитировали украинские СМИ: «Мы были в одном горнолыжном месте и сверху вниз спустили в тазике посылку ребятам. О, классная идея. И мы решили сделать катание на тазах».

По словам организаторов, эти соревнования популяризуют здоровый образ жизни. На самом деле, они больше вызывают улыбку. Подобные идеи, как правило появляются в регионах. Не только на Украине. Российская республика Марий Эл когда-то прославилась «забегом кикимор».

//картина дня

Политика

Киев узаконит нацистское приветствие отдельным приказом

Киев узаконит нацистское приветствие отдельным приказом

Украинские власти отказались отменять укронацистское приветствие, которым пользовались националисты в годы Второй мировой войны. «Слава Украине» будет закреплена отдельным приказом. Об этом сообщило украинское минобороны.

Обозначен предполагаемый сценарий начала «тотальной ядерной войны» между Российской Федерацией и Соединенными Штатами. Соответствующий материал появился некоторое время назад на страницах интернет-СМИ.

Обозначен предполагаемый сценарий начала «тотальной ядерной войны» между Российской Федерацией и Соединенными Штатами…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

«Маразмы недели» - антирейтинг «АН», составленный исходя из действий и высказываний политиков, общественников и других публичных людей из России, Украины и не только…