На Украине катание на тазиках сделали спортом

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17 февраля 2020, 16:57 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: youtube

скриншот youtube-видео с состязаний по катанию на тазиках

В Закарпатье прошли соревнованиях по катанию с горы. В качестве санок спортсмены использовали тазики. В интернете появилось видео.

Участники усаживаются на тазики, а потом скатываются с горы. Такой вид спорта придумали на Украине в Закарпатье.

«Мы захотели сделать что-то закарпатское», — пояснил один из организаторов состязаний Федор Шандор, его процитировали украинские СМИ: «Мы были в одном горнолыжном месте и сверху вниз спустили в тазике посылку ребятам. О, классная идея. И мы решили сделать катание на тазах».

По словам организаторов, эти соревнования популяризуют здоровый образ жизни. На самом деле, они больше вызывают улыбку. Подобные идеи, как правило появляются в регионах. Не только на Украине. Российская республика Марий Эл когда-то прославилась «забегом кикимор».