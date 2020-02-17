Как выиграть у офицера бутылку хорошего алкоголя

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17 февраля 2020, 17:06 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

ПМ на фото из видео "Survive war"

Представителя силовых структур можно разыграть при помощи его собственного пистолета. У некоторых из них есть особенность, о которых офицеры часто не догадываются. Военкор «Аргументов недели» Сергей Среда показал один из секретов, с помощью которого он выигрывает споры у офицеров.

Спор с офицером можно выиграть, используя пистолет Макарова (ПМ). С военным можно заключить пари, по условиям которого нужно пообещать, что ты сможешь нажать на спусковую скобу даже в том случае, когда оружие стоит на предохранителе.

Постановка пистолета на предохранитель блокирует оружие. В обычных условиях нажать на спусковой крючок не получится. Он не продавливается до конца. Представители силовых структур про это знают, и многие соглашаются на пари.

А потом они проигрывают. У "макарова" есть особенность. Она базируется на несовершенстве системы этого пистолета. Если нажать на спусковую скобу особым способом, можно ее продавить, даже если флажок предохранителя будет поставлен в режим «запрет огня».

Ниже представлено видео, как это делается. Техника исполнения трюка заключается в том, чтобы начать давить на ребро пистолета с максимальной силой. Палец соскользнет, ударит по спусковой скобе, она срывает блокировку. Если после этого отпустить спусковой крючок, он снова будет заблокирован.

Нужно оговориться, что этот способ работает только на ПМ и на некоторых травматических пистолетах. У «стечкина» более совершенная система механизмов, и повторить «фокус» на этом пистолете не получится.

«Ну, ко мне можешь с этим спором даже не подходить. Я теперь тоже про это знаю», — такими словами прокомментировал корреспонденту АН окончание съемок один из офицеров. Он помогал снять видео.

Наверное, он мог стать пятым офицером, у которого журналист выиграл бы спор. Пока военкору АН проиграли четыре человека. Они не знали про особенности своих ПМ. Каждый из них заплатил за свой опыт по бутылке коньяка либо виски.

PS: фольгой на пистолете заклеен номер оружия. У военкора АН нет собственного оружия, поэтому для съемок видео использовался пистолет одного из офицеров.