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Пайщики АО «Колос» надеются на справедливое решение суда

В краевом суде рассматривается дело о признании незаконным «собрания пайщиков»

, 16:25 [ «Аргументы Недели» ]

Пайщики АО «Колос» надеются на справедливое решение суда
Шота Горгадзе, адвокат, член Совета при Президенте России по правам человека, фото соцсети

На протяжении более чем трех лет наше издание рассказывало читателям о деле «Колоса». Все это время пайщики земли – простые люди, заработавшие наделы своим трудом – с переменным успехом боролись с хозяевами АО «Воронцовское», которые, фактически, захватили их собственность. И вот, наконец, можно констатировать, что для сотен пайщиков АО «Колос» слабый луч надежды на справедливость превратился в яркий свет в конце тоннеля – одно решение уже принято в их пользу, а 18 февраля в краевом суде, возможно, будет поставлена точка в этой вопиющей ситуации.

В конце прошлого года пайщики АО «Колос» добились самой крупной победы в споре – суд признал законным выдел их паев, тем самым подтвердив право собственников распоряжаться своей землей. Теперь люди получили возможность снова передать свои паи в аренду АО «Колос», как было до тех пор, пока на их землю не положили глаз хозяева другого предприятия АО «Воронцовское».

О перипетиях, связанных с отъемом земли, мы писали многократно, поэтому не будем углубляться в детали. Скажем только, что на данный момент вся схема, по сути, рейдерского захвата полностью раскрыта. Она подтверждена показаниями потерпевших и свидетеля, Олега Кирьяна, который был вовлечен в мутные схемы отъема земли, а также результатами расследования уголовного дела в отношении чиновника сельской администрации Сергея Петрова. Как писали ранее указанный служащий подозревался в составлении недостоверного протокола общего собрания пайщиков. 

В суде, наверняка будут представлены доказательства незаконности того самого «собрания», ставшего важнейшим звеном в рейдерской цепи. Показания Олега Кирьяна являются одним из таких аргументов. Мы неоднократно с ним беседовали и вот что он готов поведать суду: «Я знаю людей, которые захватили земли «Колоса» и боюсь за своих близких. Тем не менее я готов под присягой рассказать о всех преступлениях. С лета 2011 года по сентябрь 2014 года я являлся единственным акционером ОАО «Воронцовское». «Теневым» руководителем предприятия был действующий в то время сотрудник УФСБ по Краснодарскому краю Константин Т. Сейчас он уволился из органов госбезопасности, но остается фактическим хозяином «Воронцовского». Весной 2012-го он мне сказал, что решил взять под свой контроль паевые земли, которые находились в аренде СПК «Колос» (сейчас это АО «Колос»). Юридическое обеспечение деятельности осуществляло ЗАО «Инвестиционный финансовый дом «Трастъ». На тот момент СПК «Колос» было прибыльным предприятием, имело три молочно-товарных фермы на 1500 голов КРС, содержало на балансе несколько детских садов. Это было градообразующее предприятие Нововеличковского сельского поселения. Поэтому я изначально сказал, что против такого поворота, но сделать ничего не мог.

Сначала была попытка сместить руководителя СПК «Колос» Николая Стародуба и поменять членов правления путем обращения в правоохранительные органы о нарушении прав пайщиков – не вышло. Тогда юристы предложили лишить «Колос» через суд права аренды и собственности на те земельные участки, которые были выделены из 192 кадастра и параллельно, через проведение общего собрания собственников земельных паев в этом земельном участке добиться заключения договора аренды этих земель с ОАО «Воронцовское». По этой схеме они и работали, применяя все возможные средства. У меня есть все доказательства незаконности действий вовлеченных лиц и я готов их представить суду».

Что же касается собрания, которое и станет предметом рассмотрения суда, его незаконность подтверждается не только показаниями Олега Кирьяна. Сергей Петров, на момент захвата земель «Колоса» чиновник сельской администрации, признал вину и в тонкостях рассказал следователям, которые вели уголовное дело против него, о том, как он составлял спорный протокол общего собрания пайщиков. То есть, имеются документально подтвержденные доказательства того, что собрание было фальшивкой, необходимой для рейдерского захвата.

Динской районный суд в свое время взвесил все аргументы и признал несостоятельность этого собрания. Однако противная сторона – представители гражданина Пивовара, от имени которого юристы и борются с пайщиками «Колоса», - не взирая на очевидную слабость собственных доказательств, обратилась в апелляционную инстанцию. Как сказано выше, это заседание состоится во вторник, 18 февраля, и наши журналисты обязательно будут на нем присутствовать.

Однако не смотря на завтрашнее, надеемся, положительное для пайщиков «Колоса» решение, говорить о точке в этом деле рано. Ведь рейдерский захват – это уголовная статья и именно факт такого захвата и лиц причастных и следует установить органам. А вердикты судов, признающих, что права собственников паев были нарушены, должны являться доказательством совершения преступления. И по логике правового государства, следом за разрешением спора в гражданско-правовом поле должны появиться уголовные дела в отношении тех, кто создал эту ситуацию. Тем более, что их имена и фамилии искать не надо. Надеемся на полное торжество закона.

 Шота Горгадзе, адвокат, член Совета при Президенте России по правам человека:

- В конце прошлого года было принято решение о признании законности выделов земельных участков, что стало поворотной точкой в этом абсолютно понятном, но, к сожалению, совершенно необоснованно затянутом, деле. После многолетнего хождения по судам, пайщики «Колоса», наконец, обрели надежду на справедливость. Сейчас предстоит рассмотрение в апелляционной инстанции еще одного иска, связанного с этой ситуацией – о признании незаконным собрания пайщиков, которое было проведено в нарушение всех мыслимых законов и норм. Доказательств нелегитимности решения того, с позволения сказать, собрания, более чем достаточно и у меня, как юриста, нет никаких сомнений в вердикте суда.

ГБ

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