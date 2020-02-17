Пайщики АО «Колос» надеются на справедливое решение суда

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17 февраля 2020, 16:25 [ «Аргументы Недели» ]

Шота Горгадзе, адвокат, член Совета при Президенте России по правам человека, фото соцсети

На протяжении более чем трех лет наше издание рассказывало читателям о деле «Колоса». Все это время пайщики земли – простые люди, заработавшие наделы своим трудом – с переменным успехом боролись с хозяевами АО «Воронцовское», которые, фактически, захватили их собственность. И вот, наконец, можно констатировать, что для сотен пайщиков АО «Колос» слабый луч надежды на справедливость превратился в яркий свет в конце тоннеля – одно решение уже принято в их пользу, а 18 февраля в краевом суде, возможно, будет поставлена точка в этой вопиющей ситуации.

В конце прошлого года пайщики АО «Колос» добились самой крупной победы в споре – суд признал законным выдел их паев, тем самым подтвердив право собственников распоряжаться своей землей. Теперь люди получили возможность снова передать свои паи в аренду АО «Колос», как было до тех пор, пока на их землю не положили глаз хозяева другого предприятия АО «Воронцовское».

О перипетиях, связанных с отъемом земли, мы писали многократно, поэтому не будем углубляться в детали. Скажем только, что на данный момент вся схема, по сути, рейдерского захвата полностью раскрыта. Она подтверждена показаниями потерпевших и свидетеля, Олега Кирьяна, который был вовлечен в мутные схемы отъема земли, а также результатами расследования уголовного дела в отношении чиновника сельской администрации Сергея Петрова. Как писали ранее указанный служащий подозревался в составлении недостоверного протокола общего собрания пайщиков.

В суде, наверняка будут представлены доказательства незаконности того самого «собрания», ставшего важнейшим звеном в рейдерской цепи. Показания Олега Кирьяна являются одним из таких аргументов. Мы неоднократно с ним беседовали и вот что он готов поведать суду: «Я знаю людей, которые захватили земли «Колоса» и боюсь за своих близких. Тем не менее я готов под присягой рассказать о всех преступлениях. С лета 2011 года по сентябрь 2014 года я являлся единственным акционером ОАО «Воронцовское». «Теневым» руководителем предприятия был действующий в то время сотрудник УФСБ по Краснодарскому краю Константин Т. Сейчас он уволился из органов госбезопасности, но остается фактическим хозяином «Воронцовского». Весной 2012-го он мне сказал, что решил взять под свой контроль паевые земли, которые находились в аренде СПК «Колос» (сейчас это АО «Колос»). Юридическое обеспечение деятельности осуществляло ЗАО «Инвестиционный финансовый дом «Трастъ». На тот момент СПК «Колос» было прибыльным предприятием, имело три молочно-товарных фермы на 1500 голов КРС, содержало на балансе несколько детских садов. Это было градообразующее предприятие Нововеличковского сельского поселения. Поэтому я изначально сказал, что против такого поворота, но сделать ничего не мог.

Сначала была попытка сместить руководителя СПК «Колос» Николая Стародуба и поменять членов правления путем обращения в правоохранительные органы о нарушении прав пайщиков – не вышло. Тогда юристы предложили лишить «Колос» через суд права аренды и собственности на те земельные участки, которые были выделены из 192 кадастра и параллельно, через проведение общего собрания собственников земельных паев в этом земельном участке добиться заключения договора аренды этих земель с ОАО «Воронцовское». По этой схеме они и работали, применяя все возможные средства. У меня есть все доказательства незаконности действий вовлеченных лиц и я готов их представить суду».

Что же касается собрания, которое и станет предметом рассмотрения суда, его незаконность подтверждается не только показаниями Олега Кирьяна. Сергей Петров, на момент захвата земель «Колоса» чиновник сельской администрации, признал вину и в тонкостях рассказал следователям, которые вели уголовное дело против него, о том, как он составлял спорный протокол общего собрания пайщиков. То есть, имеются документально подтвержденные доказательства того, что собрание было фальшивкой, необходимой для рейдерского захвата.

Динской районный суд в свое время взвесил все аргументы и признал несостоятельность этого собрания. Однако противная сторона – представители гражданина Пивовара, от имени которого юристы и борются с пайщиками «Колоса», - не взирая на очевидную слабость собственных доказательств, обратилась в апелляционную инстанцию. Как сказано выше, это заседание состоится во вторник, 18 февраля, и наши журналисты обязательно будут на нем присутствовать.

Однако не смотря на завтрашнее, надеемся, положительное для пайщиков «Колоса» решение, говорить о точке в этом деле рано. Ведь рейдерский захват – это уголовная статья и именно факт такого захвата и лиц причастных и следует установить органам. А вердикты судов, признающих, что права собственников паев были нарушены, должны являться доказательством совершения преступления. И по логике правового государства, следом за разрешением спора в гражданско-правовом поле должны появиться уголовные дела в отношении тех, кто создал эту ситуацию. Тем более, что их имена и фамилии искать не надо. Надеемся на полное торжество закона.

Шота Горгадзе, адвокат, член Совета при Президенте России по правам человека: - В конце прошлого года было принято решение о признании законности выделов земельных участков, что стало поворотной точкой в этом абсолютно понятном, но, к сожалению, совершенно необоснованно затянутом, деле. После многолетнего хождения по судам, пайщики «Колоса», наконец, обрели надежду на справедливость. Сейчас предстоит рассмотрение в апелляционной инстанции еще одного иска, связанного с этой ситуацией – о признании незаконным собрания пайщиков, которое было проведено в нарушение всех мыслимых законов и норм. Доказательств нелегитимности решения того, с позволения сказать, собрания, более чем достаточно и у меня, как юриста, нет никаких сомнений в вердикте суда.