В Челябинске завершился традиционный предсезонный турнир Кубок Шафигулина

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17 февраля 2020, 16:20 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Победителем стала главная футбольная команда региона, ФК «Челябинск». 3 победы в трех матчах!

В воскресенье, 16 февраля, в Челябинске завершился традиционный, 12 по счету, зимний футбольный турнир на призы заслуженного работника физической культуры Михаила Григорьевича Шафигулина.

В заключительном матче турнира футбольный клуб «Челябинск» встречался с представителем КФК, «Металлургом» из Магнитогорска.

Сказался более высокий опыт и класс старших по рангу. Челябинцы не оставили сопернику ни единого шанса – 6:0!

По сути, матч был сделан уже в первой половине. Представители Профессиональной футбольной лиги отгрузили в ворота соперника 5 безответных мячей. Дважды отличился капитан команды Сергей Игнатьев. Причем первый год Сергея за шиворот вратарю соперника был особенно хорош.

Еще по голу на свой счет записали Егор Дорохов, Игорь Беляков и Руслан Байтуков. Во втором тайме довершил разгром точный удар Вячеслава Стешина.

В первом матче дня миасское «Торпедо» забило 8 безответных мячей в ворота «Челябинска-М».

Таким образом, победителем традиционного предсезонного турнира стал ФК "Челябинск" – 3 победы в трех матчах с общей разницей мячей 12:2! На втором месте оказалось миасское «Торпедо», одержавшее 2 победы. Замкнул тройку ФК «Металлург-Магнитогорск».

Также были определены лауреаты 12-го Кубка Михаила Шафигулина.

Лучшим вратарем турнира стал Александр Кабаев («Металлург Магнитогорск»). Лучшим защитником – игрок ФК «Челябинск» Виталий Коркин. Лучшим полузащитником - Илья Шушкин («Челябинск-М»). Лучшим форвардом – Денис Замятин (миасское «Торпедо). Лучшим бомбардиром - Игорь Беляков, ФК «Челябинск»

Для Виталия Коркина индивидуальная награда Кубка Шафигулина стала первой.

- В 12 раз участвую в этом турнире, и вот впервые получил индивидуальный приз, - поделился эмоциями после церемонии награждения Виталий. – Символично получилось, я играю под 12-ым номером и именно 12-ый по счету турнир сложился для меня удачно. Да и не только для меня. Команда выиграла, показав хороший футбол.

- Этот турнир ужен давно стал традиционным. Только в нынешнем виде он проводится 12-ый раз, - рассказал идейный вдохновитель и основатель «Кубка Шафигулина» заслуженный работник физической культуры России Михаил Григорьевич Шафигулин. – Для главной футбольной команды региона он важен как часть подготовки к сезону. Ну и, конечно, главной целью и задачей турнира остается смотр местной талантливой молодёжи.