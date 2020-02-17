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Собянин оценил ход реконструкции развязки МКАД с Волоколамским шоссе

, 15:05 [ «Аргументы Недели» ]

Собянин оценил ход реконструкции развязки МКАД с Волоколамским шоссе
Фото: соцсети

Движение после реконструкции на транспортной развязке на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе планируется запустить раньше намеченного срока. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра работ на развязке.

«Волоколамка» одна из самых сложных городских магистралей, реконструкция которой длится уже много лет. Одна из сложнейших. Мы разделили (реконструкцию) на семь этапов, пять этапов - прошли, включая Алабяно-Балтийский тоннель - сложнейшую историю. Мы сейчас вышли на два последних этапа. Это реконструкция развязки на МКАД и реконструкция «Волоколамки» до Сходни», - сказал Сергей Собянин.

Как доложил мэру заместитель генерального директора по производству компании-подрядчика ПАО «Мостотрест» Андрей Струк, работы на объекте могут быть завершены уже в конце 2020 г.

«На сегодняшний день выполнено порядка 40% порученных нам работ. Мы, понимая тяжелую транспортную обстановку на данном участке, постараемся запустить рабочее движение в конце этого года. Контрактный срок у нас - ноябрь 2021 г.», - сказал он.

Сергей Собянин, указывая на сложность транспортного объекта, попросил подрядчиков закончить реконструкцию развязки на полгода раньше контрактного срока.

«Приложите все усилия, чтобы, как минимум, на полгода раньше закончить работы и запустить движение, а оставшееся доделывать постепенно. Я понимаю, что это сложная история и сложная задача, но постарайтесь ее выполнить», - сказал Сергей Собянин, обращаясь к Андрею Струку.

В материалах пресс-службы столичной мэрии, в частности, отмечается, что реконструкция транспортной развязки была начата в ноябре 2018 г. Проект предусматривает замену устаревшего сооружения на современную многоуровневую развязку с направленными съездами большей пропускной способности.

В общей сложности в рамках проекта будет построено 7,7 км дорог, включая реконструкцию 2 существующих и сооружение 3 новых эстакад суммарной протяженностью 1,8 км.

Реконструкция развязки позволит увеличить пропускную способность северо-западного участка МКАД, Волоколамского, Пятницкого и Путилковского шоссе, Трикотажного проезда.

В результате будет улучшена транспортная доступность московских районов Митино, Строгино, Южное и Северное Тушино, Щукино, Покровское-Стрешнево, а также подмосковного города Красногорска, в которых проживают порядка 1 млн. человек.

Реконструкция и строительство развязок на МКАД является одним из приоритетов развития транспортной системы Москвы.

Начиная с 2011 г. была проведена реконструкция/строительство 16 развязок МКАД общей протяженностью более 140 км.

ГБ

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