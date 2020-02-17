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В деревне Запрудная под Калугой курица снесла гигантское яйцо и установила мировой рекорд

, 14:48 [ «Аргументы Недели» ]

В деревне Запрудная под Калугой курица снесла гигантское яйцо и установила мировой рекорд
Фото пресс-службы агентства "Интеррекорд"

Курица прославила Калужскую область на весь мир. Житель деревни Запрудня Износковского района Алексей Фёдорова держт всего девять куриц и двух петухов самых обычных пород. Однажды мужчину удивила годовалая курица.

Курица снесла гигантское яйцо - вес 221 грамм, высота — 9,5 сантиметров, ширина - 6,6 сантиметров. Судя по фото, попавшему в СМИ, другие яйца кур, живущих у Фёдоровых, почти в два раза меньше по размеру.

Параметры яйца семья Фёдоровых отправила в международное агентство регистрации рекордов России. Там зафиксировали мировой рекорд, - пишут калужские СМИ. До этого куриное яйцо–рекордсмен весило 167 граммов. Рекорд был зафиксирован в мае 2018 года. Теперь калужская курица побила рекорд  курицы  из села Авдеевка Тамбовской области.

ИЧ

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