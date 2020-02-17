«Краснодар Водоканал» заменит сети водоотведения на улице Сормовская

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17 февраля 2020, 14:13 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») продолжает мероприятия по замене канализационных сетей протяженностью 48 метров в районе дома № 2 ул. Сормовская. Старые железобетонные трубы диаметром 600 мм будут заменены на новые пластиковые со сроком эксплуатации не менее 50 лет.

«Этот участок канализационных сетей обеспечивают водоотведение порядка сорока многоэтажных домов, находящихся в районе Камвольно-суконного комбината, - говорит директор по производству ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов, - Мероприятия, которые сейчас проводятся по этому адресу, направлены на улучшение качества услуг для наших абонентов и повышение надежности работы коммунальной инфраструктуры города».

Замена сетей с глубиной залегания 5,5 метров производится комбинированным методом, включающим в себя использование современной технологии горизонтально-направленного бурения и открытого способа разработки траншей и котлованов.

В целях удобств абонентов работы ведутся без отключения жителей от услуг водоотведения. Для этого специалистами была установлена временная перекачивающая насосная станция с объемом стоков 200 кубометров/час. Завершить замену сетей планируется до конца февраля.