Южноуральцы почтили память воинов-афганцев

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17 февраля 2020, 14:09 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото пресс-службы Анатолия Литовченко

В Увельском районе почтили память погибших воинов-афганцев и всех, кто принимал участие в защите интересов Родины в военных конфликтах за рубежом.

Митинг прошел с участием депутата Госдумы РФ Анатолия Литовченко. Он поблагодарил воинов-интернационалистов за верность воинской присяге, за то, что свято хранят традиции фронтового братства, поддерживают друг друга и семьи своих боевых товарищей.

«Сегодня мы отдаем дань уважения ветеранам боевых действий в Афганистане, тем, кто воевал в Анголе, Эфиопии, Таджикистане, Сирии и других регионах мира, чествуем тех, кто своим доблестным ратным трудом, своим мужеством и отвагой доказал преданность Родине. И, конечно, склоняем головы перед памятью павших героев, шагнувших в бессмертие», - сказал Литовченко.

Местом встречи воинов-интернационалистов стал мемориал в честь участников локальных войн и военных конфликтов. Он появился в п. Увельский два года, его инициатором стал депутат Госдумы Анатолий Литовченко.

«Это была просьба увельчан и моя мечта — увековечить память земляков, — сказал парламентарий. — Свыше двухсот военнослужащих из Увельского района воевали в горячих точках. Многие из них награждены орденами и медалями. Пятеро удостоены ордена Красной Звезды - высшей государственной награды за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга. Из них двое - посмертно».