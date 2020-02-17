Все новости >>

//Общество 13+

Подольск: житель пытался украсть коньяк с помощью плоскогубцев

, 14:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

Подольск: житель пытался украсть коньяк с помощью плоскогубцев
фото: pixabey

Молодой человек в подмосковном Подольске попытался украсть коньяк, сняв с него магниты плоскогубцами, но все равно попался, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по региону.

Инцидент произошел в торговом центре в микрорайоне Климовск.

«Восемнадцатилетний местный житель с помощью плоскогубцев избавлялся от магнитов на бутылках с дорогостоящим алкоголем и складывал их в рюкзак. Хитрость не удалась, сотрудники магазина вычислили злоумышленника по камерам видеонаблюдения и нажали тревожную кнопку», - рассказали в ведомстве.

Прибывшие на место росгвардейцы задержали молодого человека с четырьмя бутылками коньяка. По данному факту начали проверку. Сумма ущерба устанавливается.

 

СЕ

//картина дня

В мире

Предсказаны гибельные для Украины последствия возвращения восставших ДНР и ЛНР

Предсказаны гибельные для Украины последствия возвращения восставших ДНР и ЛНР

Возвращение в состав Украины территорий, контролируемых властями ДНР и ЛНР, будет иметь гибельные последствия для бывшей советской республики. Такую точку зрения озвучил Николай Савельев, журналист из Львова.

Обозначен предполагаемый сценарий начала «тотальной ядерной войны» между Российской Федерацией и Соединенными Штатами. Соответствующий материал появился некоторое время назад на страницах интернет-СМИ.

Обозначен предполагаемый сценарий начала «тотальной ядерной войны» между Российской Федерацией и Соединенными Штатами…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

«Маразмы недели» - антирейтинг «АН», составленный исходя из действий и высказываний политиков, общественников и других публичных людей из России, Украины и не только…

//новости ан

Артистка Анастасия Волочкова выговорила бывшему гражданскому мужу, отцу своей единственнй дочери Игорю Вдовину за то, что его дети учатся за границей на ее деньги…

//новости ан

//новости ан

Глава Башкирии Радий Хабиров призвал чиновников прекратить «ритуальные» заграничные поездки. Хабирова возмутили планы госкомитета по внешнеэкономическим связям…

//новости ан

//новости ан