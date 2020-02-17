Подольск: житель пытался украсть коньяк с помощью плоскогубцев

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17 февраля 2020, 14:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

фото: pixabey

Молодой человек в подмосковном Подольске попытался украсть коньяк, сняв с него магниты плоскогубцами, но все равно попался, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по региону.

Инцидент произошел в торговом центре в микрорайоне Климовск.

«Восемнадцатилетний местный житель с помощью плоскогубцев избавлялся от магнитов на бутылках с дорогостоящим алкоголем и складывал их в рюкзак. Хитрость не удалась, сотрудники магазина вычислили злоумышленника по камерам видеонаблюдения и нажали тревожную кнопку», - рассказали в ведомстве.

Прибывшие на место росгвардейцы задержали молодого человека с четырьмя бутылками коньяка. По данному факту начали проверку. Сумма ущерба устанавливается.