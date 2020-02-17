Митрополит Иларион извинился за высказывания священнослужителя о сожительстве

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион принес извинения за слова протоиерея Дмитрия Смирнова за сравнения сожительниц с женщинами дегкого поведения.
Иларион признал, что Смирнов известен своими эпатажными высказываниями, однако делает он это не со зла. Таким образом священнослужитель пытается привлечь внимание общества к проблеме.
"Однако получается не всегда удачно. Приношу свои извинения тем многочисленным женщинам, которые почувствовали себя оскорбленными очередным эпатажным высказыванием священника", - заявил Иларион. Такде он отметил, что в подобных союзах женщины часто оказываются в положении жертвы.