Митрополит Иларион извинился за высказывания священнослужителя о сожительстве

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17 февраля 2020, 13:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион принес извинения за слова протоиерея Дмитрия Смирнова за сравнения сожительниц с женщинами дегкого поведения.

Иларион признал, что Смирнов известен своими эпатажными высказываниями, однако делает он это не со зла. Таким образом священнослужитель пытается привлечь внимание общества к проблеме.

"Однако получается не всегда удачно. Приношу свои извинения тем многочисленным женщинам, которые почувствовали себя оскорбленными очередным эпатажным высказыванием священника", - заявил Иларион. Такде он отметил, что в подобных союзах женщины часто оказываются в положении жертвы.