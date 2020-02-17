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17 февраля 2020, 13:00 [ «Аргументы Недели», Оксана Шкода ]

маразмы недели

«Маразмы недели» - антирейтинг «АН», составленный исходя из действий и высказываний политиков, общественников и других публичных людей из России, Украины и не только.



Традиционно начнём с Украины, поскольку именно эта страна является кладезем политического маразма. На днях её президент Владимир Зеленский заявил, что не знаком с человеком по фамилии Сорос и никогда с ним не встречался. А если не знаком и не встречался, то, соответственно, все разговоры о влиянии последнего на Украину беспочвенны.

«Я точно не один из «соросят». Наверное, есть люди, которые учились за средства тех или иных донорских фондов, и работали в компаниях, которые были основаны такими фондами. И один из таких фондов - это фонд Сороса. Я понимаю, что фактически они получили из фонда этого человека деньги, за которые учились за рубежом», - заявил Зеленский.



Отметим, что сейчас на Украине «соросятами» называют «Слуг народа», а также всех получателей американских грантов и тех, кого поддерживают западные кредиторы. Такой себе собирательный образ, подразумевающий зависимость политика извне.



Несмотря на то, что Зеленский публично открестился от своей принадлежности к «соросятам», факты неумолимо утверждают обратное: в период президентства оного представители грантового сообщества, иными словами - грантоеды, получили рекордное за всю историю современной Украины количество министерских портфелей, депутатских мандатов и прочих высоких должностей.

Зеленский





К примеру, премьер-министр Алексей Гончарук, прежде чем выйти на нужном этаже «социального лифта», не только подрабатывал в массовках на ТВ-шоу и митингах (это имело место быть, но относительно давно), но и трудился в экспертно-аналитическом центре «Офис эффективного регулирования» (BRDO), существовавшем на западные гранты. «Детьми капитана гранта» являются министр экономики Тимофей Милованов, министр культуры Владимир Бородянский, министр юстиции Денис Малюська, глава Минэнерго Алексей Оржель, а министр образования Анна Новосад и вовсе была стипендиаткой фонда Сороса «Открытое общество». Если это не команда нынешнего президента, то напрашивается вопрос: а кто все эти люди?



Что касается вопроса Крыма, в котором Украина беспомощно барахтается который год, ограничиваясь лишь маразматическими заявлениями, то с самого полуострова для «патриотов» пришла довольно печальная весть: глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина призвала президента Зеленского оставить в покое крымчан и, наконец-то, заняться внутренними делами Украины, мол «в дипломатии считается признаком дурного тона обсуждать граждан чужого государства».

Гридчина

Иронично подчеркнув, что Зеленского «мучают фантомные планы», она призвала украинского президента понять раз и навсегда, что «здесь нет ваших людей, а те несколько сотен человек, которые хотели уехать из Крыма, сделали это ещё в 2014 году».

Подчеркнём, что это - глава украинской общины Крыма! Вдуматься только: это же как досадили жителям полуострова, чтобы даже проживающие там украинцы попросили Киев оставить их в покое?

Но, как говорится, не Украиной единой: в России тоже имеются представители, заслужившие упоминания в нашем антирейтинге. Одну из строчек этого «хит-парада» вполне заслуженно заняли глава «Единой России» Читинского района Вильгельм Зайдель и директор местных библиотек Евгения Ушакова: в соцсети «Одноклассники» появилось фото, на котором главный читинский «единоросс» делает пальцами «усы Гитлера», при этом обнимая «зигующего» библиотекаря. Фотография сопровождается комментарием Ушаковой: «Кто в теме, тот поймёт».

Зайдель Ушакова

Как выяснилось, в теме многие, но вот поняли Зайделя и Ушакову далеко не все. После возникшего скандала главный библиотекарь Читы удалила фото, а «единоросс» Зайдель пропал с радаров, отказавшись от общения с прессой. При этом Ушакова заявила о «фотошопе» и целенаправленной информационной войне. Правда, не уточнила, против кого были направлены «военные действия»: против «Единой России» или библиотек.

«Мы нашли уже человека, который её опубликовал. У меня дед воевал, у Зайделя тоже родственники воевали. У нас произошёл конфликт на работе, и решили выставить такую фотографию. Я вчера специально прочитала, что правая рука показывает нацизм, а у меня - левая. Я пыталась камеру закрыть, чтобы не фотографировали, потому что не люблю, когда обнимают. Вильгельм Вильгельмович вообще делал воздушный поцелуй, у него замазали несколько пальцев», - оправдывается библиотекарь.

И если эту пару должностные взыскания обошли стороной (по некоторой информации Зайделя исключили из партии), то тюменским силовикам, «спалившимся» на банкетном видео, повезло гораздо меньше. Напомним, следователь управления СКР по Тюменской области Рафик Аглиуллин в компании друзей «обмывал» майорские погоны, после чего один из гостей застолья, Денис Девкин (по сообщениям местных СМИ, ранее неоднократно судимый) опубликовал видеоролик, на котором звучат тосты в честь криминального мира «АУЕ!» и «Жизнь ворам!». Видео сразу же вызвало резко негативную реакцию пользователей, Девкин его удалил, объяснив, мол, что это была шутка, что он этих силовиков не знает, поскольку случайно проходил мимо их застолья.

фрагмент банкета

Но «шутка» у силовиков не удалась: после служебной проверки Рафик Аглиуллин был уволен из органов за нарушение присяги, а 12 «засветившихся» на банкете коллег получили разные взыскания: строгие выговоры, дисциплинарные замечания и понижения в должности. Двое из них, по имеющейся информации, подали в отставку.



