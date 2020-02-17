На Кубани отметили День животновода

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17 февраля 2020, 11:32 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Глава Кубани Вениамин Кондратьев и спикер Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко поздравили животноводов Кубани с их профессиональным праздником.

В торжественном собрании в День Животновода, который отмечался в крае во второй раз, приняли участие сенаторы Совета Федерации от Краснодарского края, депутаты Госдумы и ЗСК, руководители профильных министерств и ведомств, работники отрасли.

В настоящее время животноводство в крае показывает стабильный рост по многим показателям.Стабилизировалась ситуация по численности поголовья КРС, увеличено производство свинины и молока. В 2020 году на развитие отрасли в крае будет направлено более 1,7 миллиарда рублей.

Глава региона на торжественном мероприятии подчеркнул, что «День животновода» - это праздник, который неразрывно связан с историей края, с его традициями, укладом жизни на земле.

- Сейчас Кубань - лидер в России по производству питьевого молока. Впервые в истории животноводства края от каждой коровы получено свыше 8 тонн молока, и это больше, чем на тонну превышает общероссийский показатель. Регион первый по темпам развития свиноводства, в пятерке лидеров по производству мяса и яиц. Кроме того, растет поголовье КРС. Динамика у нас положительная и ее надо сохранить и приумножить. Для этого сегодня есть все возможности. Все меры господдержки, которые были в прошлом году, в этом будут сохранены, - сказал Вениамин Кондратьев.

Председатель Законодательного Собрания отметил, что сейчас регион располагает всеми экономическими рычагами и правовыми инструментами для дальнейшего развития отрасли.

- У вас очень тяжёлая и ответственная работа. Вы вносите весомый вклад в развитие регионального продовольственного рынка. Благодаря Вам на полках Кубани мы видим очень качественную разнообразную мясомолочную продукцию. Сделано много, но предстоит сделать еще больше. По инициативе губернатора Кубани принят закон о развитии животноводства. Он позволяет существенно увеличить финансовую поддержку производителей мяса. Совсем недавно прошла «Зеленая неделя» в Берлине, где было подписано соглашение о создании в крае селекционного племенного центра. Он придаст новый импульс развитию животноводства на Кубани, - подчеркнул Юрий Бурлачко.

Состоялась церемония чествования лучших представителей отрасли, губернатор и спикер ЗСК вручили им различные награды. Победители краевого конкурса профессионального мастерства в животноводстве получили ключи от новых автомобилей.