Коронавирус: главные новости к 17 февраля

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17 февраля 2020, 10:37 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

вирус, pixabay.com

На сегодняшний день в мире зафиксирован 71331 случай заражения коронавирусом. 1775 человек погибли. Тем временем в Китае начали выпускать потенциально эффективное лекарство от COVID-2019. О самых важных новостях к этому часу рассказывают «Аргументы Недели».



• Китайская фармацевтическая компания Zhejiang Hisun Pharmaceutical сообщила, что получила разрешении на производство препарата Favipiravir от Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами. Препарат может быть эффективен в борьбе с коронавирусом. Производство уже запустили в провинции Чжэцзян, однако лекарство пройдёт ещё несколько клинических испытаний.



• На лайнере Diamond Princess выявили заражение коронавирусом у 40 американцев. Об этом в эфире CBS News сообщил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. «Люди, у которых выявили симптомы, не смогут попасть на самолет, производящий эвакуацию. Других сразу же эвакуируют на базы ВВС в США», – заявил он.



• Первая смерть от коронавируса COVID-2019 зарегистрирована на Тайване. По словам министра здравоохранения страны Чэнь Ши-Чжуна, погибший был 61-летним таксистом, а его клиентами были в основном граждане Китая.



• Российские пранкеры продолжают собирать просмотры на коронавирусе. В Челябинске двух мужчин оштрафовали за неудачную шутку об убийстве зараженного. «Они инициировали перемещение якобы зараженного коронавирусом человека, при этом были одеты в белые костюмы химической защиты, медицинские маски, а также стреляли в убегающего якобы зараженного из пистолета-хлопушки, при этом наблюдая и добиваясь ответной реакции граждан — испуга», — пояснили в суде.