В Челябинске выйдет новый «Вестник ВДВ»

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17 февраля 2020, 09:57 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Сергей Таран ]

Фото: Евгения Кулыгина

В столицу Южного Урала прилетел из Испании известный журналист, издатель Марсель Сагитов, чтобы подготовить к выпуску журнал, посвященный воздушно-десантным войскам, тем, кто служит, служил в «крылатой пехоте» и продолжает сохранять великие традиции боевого братства.

В кабинете главного редактора «Аргументы недели – Южный Урал» Владимира Филичкина всегда полно гостей. Приходят разные люди. Кому-то нужна поддержка, кому добрый совет. А кто-то приходит поделиться планами. Чаще заглядывают на редакторский огонек спортсмены-единоборцы и военные, опаленные боями недавних войн.

Но на этот раз маленький кабинет наполнился …испанским языком.

Владимир Филичкин всегда готов поупражняться на языке Сервантеса и Че Гевары. А тут такой случай – старинный приятель прилетел прямо из Барселоны. Да еще пришел в компании с Виктором Ашмариным, председателем правления «Союза десантников». А десантникам, ветеранам боевых действий всегда есть о чем поговорить.

Тем более, даты следуют одна за другой, требующие самого сердечного внимания. Канун 15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Близится 9 Мая – 75-я годовщина Великой Победы, а 2 августа все мы будем отмечать 90-летие создания отечественных ВДВ. Получается, все складывалось, чтобы Марсель Сагитов бросил все свои испанские дела и примчался в Россию, в родной для него Челябинск. Цель – приготовить «Вестник ВДВ», который ждут уже …7 лет.



«Вестник ВДВ», изданный в 2013 году, Виктор Ашмарин принес с собой. Просто превосходный образец журнальной продукции, сделанный с любовью. Листаем с большим интересом. Портреты, подборка материалов, содержание статей, верстка – все на высшем уровне. Душа радуется, когда держишь в руках такой номер. Единодушное мнение : надо делать очередной «Вестник ВДВ».

- Как это удалось сделать? – интересуюсь у главного редактора «Вестника ВДВ» Марселя Сагитова.

- В 2013 году идея издать журнал появилась у моих сослуживцев и благодаря известному в городе бизнесмену Петру Вагину удалось выпустить журнал. Я ведь служил в ВДВ. Захотелось сделать журнал для нас — на память. Как раз тогда приехал в Челябинск из Испании. Мы встретились на площади Революции. У меня была с собой издательская фотокамера. Там я сделал первые снимки.

- А чем ты занимаешься в Испании?

- В Испании издаю журнал «Вестник», который выходит уже много лет, с 2001 года. Издание для туристов, выходящее на трех языках: русском, испанском и английском . Сказки свои там печатаю, рассказы. Я владелец «Вестника».

- Сказки для детей? Поистине, творчество имеет неисповедимые пути!

- Каждый журналист имеет ненаписанную книгу в ящике стола. Сказки писать просто получилось. Они ведь не рождаются в голове. Это ностальгия. Я люблю березы. В Испании берез нет. Вчера вечером ездил в конец Сверо-Запада, чтобы побродить в березовой роще.

Много лет живу в Испании. И все время хочу вернуться, но не получается. Чем я буду заниматься в России? Вопрос для меня не простой.

- Как вышло, что десантник, журналист, пишущий по-русски попал в Испанию?

- В 1995 году работы не было. Я подрабатывал в разных редакциях, без постоянного «порта приписки». Тогда платили очень скромные гонорары. А потом здесь у меня мама была одна. Когда ее не стало, я понял, что меня ничто уже не держит. Ребята из Москвы, мои друзья по журфаку, в этот момент позвонили: есть в Барселоне работа — творческое задание. Я отправился, сделал все за неделю. И у меня еще две недели оставались. Помню, ходил по улицам Барселоны в раздумьях о своем будущем. Выбор всегда тяжкая штука. Вернуться назад, но окунуться в наш неприкаянный мир 90-х? Остаться здесь, но как принять эту незнакомую культуру, «чужой язык и нравы»?

- Марсель, вот любопытное совпадение, ты работал в нашем «Вечернем Челябинске»? Как работалось?

- Вспоминаю свои будни в журналистике. Писать не давали. А темы были. Например, про ядерный геноцид на Урале. Быть журналистом, значит чью-то волю исполнять. Надо быть очень гибким. И тогда, и сейчас. Этого я не любил. Но в Испании принял решение делать журнал «Вестник» для туристов. Основная часть доходов Испании — это туризм. Прошло шесть лет, и мой проект состоялся. Название русское, но местные читают с удовольствием. Экономическая формула печатной продукции в Испании коренным образом отличается от российской. Я издатель, писатель, редактор и развозчик тиража. Но теперь я готовлю новый «Вестник ВДВ». И мне помогают десантники. Это наш принцип: поставлена задача - она будет выполнена.

Виктор Ашмарин: - Моя задача – помогать организационно в подготовке журнала. В частности, я знакомлю Марселя с людьми.

Марсель Сагитов: - При поддержке «Союза десантников» уже многое удалось сделать. Мы ведь уже делали альманах всем миром.

Владимир Филичкин: - У него масштабные планы: сделать журнал окружным. На весь Урал. В Екатеринбурге есть афганцы, десантники. В Перми, Кургане.

Марсель Сагитов: - А Володя Филичкин – это объединяющая структура. Мы его тоже подключим.

Виктор Ашмарин: - Мы хотим, чтобы журнал получился именно про ВДВ. Политику решили убрать. Почему это нужно сделать? К сожалению, мы, ветераны, десантники, не популярны сегодня, мы не в тренде. Раньше мы проводили около 30 выездных уроков мужества в школах, вузах и техникумах. Сейчас появились кадетские классы, но мы стали не интересны. Почему не интересно встречаться с настоящими воинами, боевыми офицерами? Непонятно. У нас есть офис. Мы там до 15 мероприятий проводили в год. Музей хоть и небольшой, но экспонаты есть. Проводили уроки мужества. Но сегодня в год мы проводим всего 10 мероприятий и там, куда нас приглашают. Сайт у нас есть vdv74.ru

В одном из лицеев так и сказали: «А зачем вы нам со своим патриотизмом? Наши ребята служить в армии не будут!» И так в большинстве лицеев, которые выпускают сейчас ботанов. Они ученые уже в 9-м классе.

- Вот поэтому будем делать «Вестник ВДВ». Задач сейчас стоит много. Предстоит встречаться с героями материалов, с командованием ВДВ, взять интервью. Нужны человеческие истории, портреты, лица. Нужно сделать красивый журнал с красивыми людьми, чтобы показать всей России, что мы, десантники, живы. А пока для реализации моей идеи нужен только компьютер и начать работать, - заметил Марсель Сагитов.