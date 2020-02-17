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17 февраля 2020, 09:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

В Волгограде местные рекламщики решили использовать памятник "Родина-мать" для рекламы сети супермаркетов. Местные жители креатив не оценили.

В городе на сервисе по доставке еды появился коллаж, центральным элементом которого стала мемориальная скульптура. "Родина-мать" держит в руке лимон, а ее окружают жук-скарабей и жирафы с продуктовыми паектами.

Предполагалось, что коллаж подогреет интерес жителей города к сети супермаркетов, однако, вышло наоборот - из-за массовых возмущений и жалоб рекламу пришлось убрать. Это объяснили тем, что проект не был согласован с подрядчиком.