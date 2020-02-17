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17 февраля 2020, 08:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Эксперты назвали лучшие по качеству жизни российские регионы за 2019 год. На первых местах - Москва и Санкт-Петербург и Подмосковье. Худшими по качеству жизни оценены Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия и Тува.

При оценке качества жизни населения учитывались 70 показателей, показывающих фактическое состояние аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. По итогам выводился рейтинговый балл. Максимальная оценка - 100 баллов.

Распределение регионов в рейтинге незначительно изменилось по сравнению с 2018 годом. Первая и последняя десятки регионов остались практически без изменений.

По оценке экспертов, регионы ТОП-10 рейтинга характеризуются высоким уровнем экономического развития. На них приходится около 40% суммарного ВРП регионов России, оборота розничной торговли и инвестиций в основной капитал.

За двумя столицами и Московской областью в рейтинге следуют Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская, Ленинградская и Калининградская области и Югра. По сравнению с предыдущим рейтингом состав ТОП-10 изменился на один регион: Ленинградская область поднялась на три пункта, заняв восьмую позицию, а Липецкая область опустилась на два пункта и занимает 11-е место.

Общими факторами, влияющими на состав последней десятки рейтинга, стали невысокий уровень социально-экономического развития, отставание по доходам жителей и высокий уровень безработицы.

Последние места в рейтинге качества жизни населения занимают Северная Осетия, Бурятия, Калмыкия, Ингушетия, республика Алтай, Курганская область, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия и Тува.