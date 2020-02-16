Запасы воды в Севастопольском водохранилище значительно поредели за последние две недели

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16 февраля 2020, 19:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

an-crimea.ru

Зрительно – не проводя специальных замеров – кажется, что запасы в накопителе даже значительно поредели за последние две недели.

Напомним, что тревогу о недостаточности запасов воды забила мэр Симферополя Елена ПРОЦЕНКО. 4 февраля она сделала заявление о возможном введении графика подачи воды. «Мы находимся на пике маловодного года. У нас нет осадков и пустые водохранилища», - сказала тогда она. А уже 5 февраля председатель правительства Крыма Юрий ГОЦАНЮК опроверг предположения ПРОЦЕНКО, и заявил, что воды достаточно и паниковать рано.

Эксперты предполагают, что 2020 год будет пиковым по минимальному наполнению водой естественных хранилищ, что случается раз в 50 лет.

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