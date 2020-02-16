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В Киеве задержали авторитета из окружения Януковича?

, 16:49 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: facebook

В Киеве задержали авторитета из окружения Януковича?
скриншот видео задержания

На Украине поймали криминального авторитета по прозвищу «Анисим». Об этом сообщил владелец крупнейших киевских брендов Евгений Черняк. Бизнесмен утверждает, что задержанный входил в круг приближенных бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Предприниматель опубликовал видео задержания. На нем представлено уже окончание операции. Авторитет уже лежит на полу, а его руки удерживает за спиной боец спецназа.

«Переговоры от семьи Януковича уполномочен был вести Анисимов. Местный, запорожский криминальный авторитет», — отрекомендовал задержанного Евгений Черняк: «Он их вёл жёстко, с чёрным пиаром, с физическими угрозами моим людям, с нападениями, незаконными арестами топ-менеджеров».

В прежние времена у Черняка был конфликт с задержанным. Сам Анисимов до своего задержания числился в розыске, который был объявлен в 2014 году. В число обвинений входит создание банды, хищение бюджетных средств, незаконное обращение с оружием, рэкет.

Это уже не первое громкое задержание крупного авторитета на Украине. В прошлом году там был задержан вор в законе Темо Сухумский. Впрочем все эти оперативные мероприятия больше похожи на игру на публику. В партийных списках Зеленского ранее обнаруживали называемого «табачным мафиозником».

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