В Киеве задержали авторитета из окружения Януковича?

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16 февраля 2020, 16:49 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: facebook

скриншот видео задержания

На Украине поймали криминального авторитета по прозвищу «Анисим». Об этом сообщил владелец крупнейших киевских брендов Евгений Черняк. Бизнесмен утверждает, что задержанный входил в круг приближенных бывшего президента Украины Виктора Януковича.



Предприниматель опубликовал видео задержания. На нем представлено уже окончание операции. Авторитет уже лежит на полу, а его руки удерживает за спиной боец спецназа.

«Переговоры от семьи Януковича уполномочен был вести Анисимов. Местный, запорожский криминальный авторитет», — отрекомендовал задержанного Евгений Черняк: «Он их вёл жёстко, с чёрным пиаром, с физическими угрозами моим людям, с нападениями, незаконными арестами топ-менеджеров».

В прежние времена у Черняка был конфликт с задержанным. Сам Анисимов до своего задержания числился в розыске, который был объявлен в 2014 году. В число обвинений входит создание банды, хищение бюджетных средств, незаконное обращение с оружием, рэкет.

Это уже не первое громкое задержание крупного авторитета на Украине. В прошлом году там был задержан вор в законе Темо Сухумский. Впрочем все эти оперативные мероприятия больше похожи на игру на публику. В партийных списках Зеленского ранее обнаруживали называемого «табачным мафиозником».