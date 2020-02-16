Поможет ли президент России гражданке Латвии?

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16 февраля 2020, 15:47 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Кристине Мисане, фото соцсети

История гражданки Латвии Кристине Мисане «вышла» далеко за пределы Прибалтики. Уникальный случай, по мнению, публициста Аллы Березовской: граждане Латвии обратились к президенту России Владимиру Путину, чтобы он помог спасти от депортации в ЮАР Кристине Мисане.

Напомним, суд Дании отказал Латвии и 20 февраля гражданку Латвии собираются отправить в ЮАР, где ее могут осудить на 15 лет тюрьмы за то, что сбежала от мужа-тирана с дочерью. Призывы Латвии к Дании не помогли! Датский суд решил проигнорировать просьбы МИД Латвии, премьер-министра, прокуратуры и Кристине Мисане вскоре отправится в ЮАР.

После приговора суда Дании свое мнение высказал министр юстиции Латвии Янис Борданс.

Г-н Борданс считает, что министерство юстиции оказало всю возможную поддержку по делу Кристине Мисане, однако оно не может повлиять на правоохранительные органы, и трудно поверить, что они сделали все возможное для передачи Мисане Латвии.

По мнению министра юстиции Латвии, с самого начала единственным учреждением, которое могло предотвратить выдачу Кристине Мисане Южно-Африканской Республики, была Генеральная прокуратура. Г-н Борданс уверен, что вопрос можно было бы решить, если бы латвийская прокуратура и полицейские органы приняли соответствующее решение.

Министр юстиции Латвии созвонился с бюро вице-президента Еврокомиссии Веры Юровой о дальнейших действиях по делу Кристине Мисане. Также г-н Борданс направил письмо министру юстиции ЮАР с просьбой ознакомиться с проектом двустороннего договора и сообщить о сроках, когда ЮАР готова начать переговоры.

Кстати, генеральный прокурор Латвии Эрикс Калнмейерс в интервью латвийским СМИ сказал, что прокуратура не просчитала все возможные последствия в деле Кристине Мисане.

Получается, что прокуратура не захотела, извините, напрягаться с делом гражданки Латвии? Если так, то кто ответит за это? Полетят ли головы тех, кто отправил на верную гибель в тюрьму ЮАР мать, которая хотела спасти своего ребенка? Что на это ответит министр МВД? Как он будет исправлять ошибку?

Видимо, у сочувствующих матери латвийцев, нет надежды на МИД, премьер-министра, президента Латвии. Они отчаялись! И попросили помощи у президента России Владимира Путина.

Что ответит Россия?