До Украины добираются технологии, которые уже замучали российских автомобилистов

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16 февраля 2020, 14:19 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

facebook-фото центра обработки информации с камер фисации нарушений ПДД

В Киеве начали вводить систему автоматической видеофиксации нарушений правил дорожного движения. На Украине она только-только начинает работать.

Пока новая для Украины система работает в тестовом режиме. В Киеве установлены 20 камер. Об этом сообщил Департамент коммуникаций украинской полиции.

«На данный момент информация поступает с 20 столичных камер столицы», — сообщила пресс-служба МВД Украины: «В будущем количество камер будет увеличено. За административные правонарушения на дороге автоматизированные центры будут уведомлять водителей об их проступках и обязывать заплатить штраф».

В России подобная система работает уже давно. Она уже набила оскомину российским автомобилистам из-за того, что владельцы камер устанавливают их где попало. С этим вопросом уже даже требовал разобраться Президент России Владимир Путин.

На Украине камеры пока тестируют. Официальный Киев обещает позднее оборудовать дороги в других городах.