До Украины добираются технологии, которые уже замучали российских автомобилистов

В Киеве начали вводить систему автоматической видеофиксации нарушений правил дорожного движения. На Украине она только-только начинает работать.
Пока новая для Украины система работает в тестовом режиме. В Киеве установлены 20 камер. Об этом сообщил Департамент коммуникаций украинской полиции.
«На данный момент информация поступает с 20 столичных камер столицы», — сообщила пресс-служба МВД Украины: «В будущем количество камер будет увеличено. За административные правонарушения на дороге автоматизированные центры будут уведомлять водителей об их проступках и обязывать заплатить штраф».
В России подобная система работает уже давно. Она уже набила оскомину российским автомобилистам из-за того, что владельцы камер устанавливают их где попало. С этим вопросом уже даже требовал разобраться Президент России Владимир Путин.
На Украине камеры пока тестируют. Официальный Киев обещает позднее оборудовать дороги в других городах.