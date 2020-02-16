Коронавирус: Новости на 16 февраля

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16 февраля 2020, 12:38 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

вирус,pixabay.com

Число жертв коронавируса достигло 1669 человек. Инфицированы – 69269, выздоровели – 9627 заболевших. В ВОЗ при этом заявляют, что дальнейшее развитие эпидемии предсказать невозможно. Стало известно еще и то, что не все больные инфицированы одинаково. Главные новости о Covid-19 на сегодня в материале «АН».



• Представители Google, Facebook и Amazon встретились со специалистами ВОЗ, чтобы обсудить распространение ложной информации о коронавирусе в сети. Все дело в том, что на Amazon появились книги, разжигающие страх перед вирусом, а многие производители БАДов дают рекламу, утверждая, что их продукция способна защитить от болезни. Поддельные новости распространяются на Facebook и других платформах соцсетей. Проблемы появления дезинформации уже решаются.

• В КНР напомнили, что могут приговорить к смертной казни во время эпидемии. За что могут назначить высшую меру: сокрытие симптомов коронавируса и истории поездки в Ухань и провинцию Хубэй (это может расцениваться как предумышленная угроза общественной безопасности). Смертной казнью наказывается и нанесение преднамеренного вреда медработникам с тяжкими последствиями или повреждение их защитной одежды, а также плевок в медика, если из-за него он заразится коронавирусом.

• Число заразившихся 2019-nCoV на борту «Diamond Princess» достигло 355 человек. Россиян в новой группе зараженных нет.





• Оказалось, у коронавируса есть «суперраспространители» – инфицированные, которые заражают гораздо большее количество окружающих их людей, нежели остальные заболевшие. Это серьезно влияет на динамику эпидемии, потому что вспышка через них получает сильный импульс. Если же суперраспространителей будет несколько в одной точке – подавить эпидемию будет крайне непросто.

• В Китае начала тестировать часть вакцин от коронавируса на животных.

• В ВОЗ признали невозможным предсказать дальнейшее развитие вызванной коронавирусом эпидемии. Гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус выразил обеспокоенность воздействием инфекции на страны со слабой системой здравоохранения. В связи с этим ВОЗ призвали мировое сообщество сплотиться для борьбы с вирусом.

• Онлайн-платформу по противодействию коронавирусу запустили больницы острова Хайнань. Цель проекта – диагностика заболевания с применением дистанционных методов, позволяющих пациентам свести к минимуму время пребывания в зонах повышенного риска. Одна из важнейший особенностей– применение технологий искусственного интеллекта и больших массивов данных, которые ускорят работу врачей. Для пациентов площадка будет доступна круглосуточно. Помимо диагностики, больницы проинформируют о специфике и мерах защиты от коронавируса.