Более 200 участников ВОВ уже получили краевую единовременную выплату

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16 февраля 2020, 00:19 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае с этого года реализуется новая мера социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и узников фашизма. Уже выплаты получили 200 человек.

Как отмечал губернатор, полученные средства можно направить на ремонт и благоустройство жилья. При этом сохраняются все существующие льготы и меры социальной поддержки.

Единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей полагается инвалидам и участникам ВОВ, проходившим военную службу в действующей армии во время войны.

50 тысяч рублей получают инвалиды боевых действий, инвалиды ВОВ, не служившие в годы войны, а также бывшие несовершеннолетние узники фашизма с инвалидностью.

Третья категория – участники ВОВ без инвалидности, не служившие в годы войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма без инвалидности и члены семей умерших инвалидов и участников войны. Им начисляют выплату в размере 30 тысяч рублей.

Как уточнили в минтруда, по всем вопросам можно обращаться в управление соцзащиты по месту жительства. Решение по выплате принимается в течение 30 дней после подачи заявления.