Более 200 участников ВОВ уже получили краевую единовременную выплату

В Краснодарском крае с этого года реализуется новая мера социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и узников фашизма. Уже выплаты получили 200 человек.
Как отмечал губернатор, полученные средства можно направить на ремонт и благоустройство жилья. При этом сохраняются все существующие льготы и меры социальной поддержки.
Единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей полагается инвалидам и участникам ВОВ, проходившим военную службу в действующей армии во время войны.
50 тысяч рублей получают инвалиды боевых действий, инвалиды ВОВ, не служившие в годы войны, а также бывшие несовершеннолетние узники фашизма с инвалидностью.
Третья категория – участники ВОВ без инвалидности, не служившие в годы войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма без инвалидности и члены семей умерших инвалидов и участников войны. Им начисляют выплату в размере 30 тысяч рублей.
Как уточнили в минтруда, по всем вопросам можно обращаться в управление соцзащиты по месту жительства. Решение по выплате принимается в течение 30 дней после подачи заявления.