СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году

//Общество

16 февраля 2020, 00:15 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Следственный комитет России в рамках дела об уничтожении фашистами Ейского детского дома в 1942 году запросили у Канады материалы в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к этому преступлению. Гельмут Оберлендер служил в Зондеркоманде переводчиком. Ему удалось скрыться от предварительного следствия сразу же после капитуляции Германии и избежать уголовной ответственности.

В декабре прошлого года канадский суд лишил Оберлендера выданного ему гражданства, так как было установлено его участие в деятельности Зондеркоманды СС-10 "а".

Архивные документы с информацией о фашистах, которые убили 214 воспитанников местного детского дома, предоставили сотрудники Ейского историко-краеведческого музея имени Самсонова по запросу СК РФ в конце октября 2019 года. Детские останки обнаружили после освобождения Краснодарского края в 1943 году в районе Широчанского хутора.