Самые странные, скандальные и провокационные памятники и скульптуры в мире 

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15 февраля 2020, 21:31 [ «Аргументы Недели», Ольга Новикова, Журналист ]

странные памятники росии, фото: соцсети

По всему миру можно обнаружить тысячи необычных памятников и скульптур. Чему и кому только не посвящают монументы! Творения современных скульпторов бывают крайне странными, порой даже вульгарными и непонятными. «Аргументы недели» сделали подборку самых необычных, смешных, скандальных и шокирующих монументов мира.

Писающие мальчик, девочка и собака (Бельгия)

Бельгийский памятник писающему мальчику знаком многим. Согласно легенде, мальчик спас Брюссель от пожара, "записав" очаг возгорания. Но некоторым показалось несправедливым, что у него нет «сестрички». И вот, в 1987 году в одном из кварталов того же Брюсселя появился фонтан в честь писающей девочки Жанны. Есть городская легенда, что писающая девочка была установлена хозяином соседнего ресторанчика, чтобы завлечь посетителей в своё заведение. И это ему удалось. В отличие от писающего мальчика, Жанну не единожды пытались украсть. В связи с этим позже её посадили за решётку. Милые дамы, у вас тоже есть свой писающий памятник, не отчаивайтесь!



Писающие питомцы тоже не остались без внимания: в 1998 году «писающая семья» пополнилась скульптурой дворняги в натуральную величину, которая весьма однозначно занесла заднюю лапу над тротуарным столбом. Автор этого творения – скульптор Том Францен. По его замыслу, беспородный пёс символизирует объединение разных культур в Брюсселе. Занятно, что подобные «писающие» скульптуры есть и в других городах Бельгии. Мальчики – в Генте, Хасселте и Герардсбергене. А вот писающий пёсик есть ещё и в американском штате –Калифорния.





Писающие мужчины (Чехия)

Художник и скульптор Давид Черны продвинулся ещё дальше в «писающей» тематике. Он создал в Праге необычный памятник двух мужчин, справляющих малую нужду, прямо на карту Чехословакии. Они умеют выписывать своими орудиями слова и фразы. Система этого памятника технологична: с помощью компьютера можно управлять электромоторами, которые передвигают части тела бронзовых фигур, высотой более двух метров. В результате перемещается и струя воды, создавая у подножия скульптур очертания символов. Мужчины могут написать струёй и ваш текст, отправленный по SMS на указанный номер.



Писающий Ленин (Польша)

В 2014 году, в Кракове, воздвигли оригинальный памятник Ленину. Вождь перевернулся бы в Мавзолее, узнав о том, что он пожелтел, значительно уменьшился в размерах, а главное – так бесцеремонно себя ведёт. Проект получил название «Фонтан будущего». И, как оказалось, спровоцировал массовый скандал. Кто-то повеселился, увидев писающего Ленина канареечного цвета на центральной площади, которая носит имя Рональда Рейгана, кто-то испугался, кто-то встал на защиту Владимира Ильича. В итоге, власти решили от греха подальше переместить фонтан с писающим Лениным в менее людное место.

Памятник какающему поэту (Германия)

Памятник какающему поэту установлен в Кёльне. Он представляет собой сидящего на уровне пятого этажа человека со спущенными штанами. Легенда появления такой хулиганской скульптуры такова: в этом доме на, на 4-м этаже, жил музыкант, а на 5-м – поэт, которому очень не нравилась раздающаяся с нижнего этажа громкая музыка. Музыкант это знал и развлекался тем, что играл на трубе, специально выставив её из окна и направив вверх. Терпение поэта лопнуло, и он, рискуя вывалиться из окна, наложил музыканту прямо в трубу.



Памятник попе (Израиль)

Памятник заднице находится в Израиле возле известного в мире научно-исследовательского центра имени Вейцмана. Он символизирует усидчивость, и что большая часть открытий совершается только благодаря этому месту.





Памятник подхалимству (Чехия)

Пражский центр современного искусства прославился установленным на территории галереи «Futura» памятником подхалимству. Вышеупомянутый скандальный скульптор Давид Черны отличился и там: в 2003 году представил две мужские безголовые пятиметровые скульптуры, склонившиеся в позе буквой «Г». Экспозиция называется «подхалимство», но в народе её назвали «памятник гомосексуалистам». Теперь существует конкретный адрес, если вы ходите кого-нибудь послать в одно место! Адрес расположения: Holečkova 49, Praha 5.





Корейский парк с какающими скульптурами. (Южная Корея)



В пригороде Сеула есть музей туалетов и парк со скульптурами какающих людей. Корейцы, похоже, переплюнули даже самих японцев по откровенным и извращённым фантазиям. Концепция парка очень проста: выучить культуру, традиции и другие мелочи, связанные с посещением туалета. Бывший мэр города сказал, что этот парк – это способ улучшить ситуацию с туалетами в Южной Корее.





Бронзовые танцовщицы (США)



Скульптура с семью женскими фигурами есть в Лас-Вегасе. Фишка в том, что почти обнажённые девушки стоят спиной, точнее, попами, перед входом в казино, рядом с отелем Ривьера. Естественно, тут же появилась примета, что перед игрой нужно выбрать счастливую попу и хорошенько её потереть, тогда повезёт! Нам остаётся только догадываться, работает это или нет, но попы блестят постоянно.





Памятник женской груди (Нидерланды)

В Амстердаме прямо под ногами, на мощёной камнем улице, установлен памятник в виде женской груди, накрытой мужской ладонью. Считается, что он обладает целебным эффектом: если мужчина постоит на нём, то у него никогда не будет проблем с потенцией. Кроме того, мужская рука прикреплена к женскому торсу цепочкой с замком, что может символизировать зависимость мужской силы от женской привлекательности. К слову, немецкие учёные выяснили, что вид женской груди благотворно влияет на мужское здоровье и увеличивает продолжительность жизни на несколько лет.











Памятник ведьме (Германия)



Памятник ведьме в немецком городе Тале изображает обнажённую женщину в весьма своеобразной позе и имеет философский смысл. Монумент изготовлен из бронзы и достаточно коварен, так как вид ведьмы сзади очень привлекателен, а вот спереди всех ждет сюрприз: лицо героини – ужасно некрасивое, внушает страх и отвращение. Эта ведьма символизирует, что всё в жизни имеет две стороны – как хорошую, так и плохую.









«Лавочка порока» (Чехия)



Название нового украшения Праги – «Лавочка порока». Памятник изображает проститутку за работой. Он представляет собой мужчину, сидящего на скамейке, у ног которого на земле стоит на коленях женщина в короткой юбке, положив голову ему на колено. Скульптурная композиция выглядит неоднозначно: под юбкой у дамы достаточно реалистично и детально выполнены половые органы. Именно последний факт больше всего взбудоражил общественность. Жители окрестили его «памятник шлюхе». Считается, что он может исполнять заветные сексуальные желания, стоит только погладить девушку по попе и заглянуть ей под юбку. Поэтому бронзовая её попа всегда блестит.









Памятник клизме (Россия)



Вряд ли кто-то догадывался, что у нас в стране есть памятник клизме. Но именно такая скульптурная композиция была возведена в 2008 году, в российском городе Железноводске. Бронзовый мемориал высотой 1,5 метра весит 360 кг. Клизма установлена на спинах трех голых херувимов.





Фонтан фекалий (США)



Художнику Ежи Кенару надоело, выходя из своего дома в Чикаго, постоянно наступать в свежую кучу собачьих фекалий. Поэтому он нашел хорошее применение своим талантам и создал памятник-фонтан, который служит напоминанием для всех владельцев собак в его микрорайоне о том, что нужно убирать за своими любимцами. Монумент сделан из бронзы, а с его верхушки сочится вода.









Очевидно, что безграничная фантазия и необузданный креатив современных скульпторов и художников не всем по нраву. Однако привлекать внимание к своим творениям они точно умеют.















