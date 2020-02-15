Почти шесть лет в бомбоубежище

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15 февраля 2020, 20:54 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

обитатель бомбоубежища Александр Гуторов на фото автора

Здесь редко, кто выдерживает долго. Остались только самые стойкие. На окраине Донецка, в прифронтовой зоне находится бомбоубежище, в котором люди уже не просто прячутся от обстрелов. Они здесь живут.

Спать приходится в одежде. При этом набрасывать на себя всю одежду. Греться они выходят на улицу. В самом убежище холод леденящий. Руки стынут в считанные минуты. Но люди здесь живут. Живут уже почти шесть лет.

«У меня дом тут неподалеку», — рассказывает Лина. У нее дом неподалеку. Она пришла в бомбоубежище в 2014 году. Тогда сильно бомбили. Пришла, да так тут и осталась: «А что толку возвращаться? Уйдешь, а тут снова обстрел».

Спят на самодельных кроватях. Их здесь много. Сейчас койки большинством пустуют. Но в самом начале войны все помещение было забито людьми.

«Сейчас здесь осталось человек десять, а поначалу жили где-то человек триста», — рассказывает Александр Гуторов. Он тоже появился в бомбоубежище в 2014 году.

До войны Александр работал на стройках. Теперь работу найти не может. Перебивается редкими подработками.

Они практически забытые всеми. Изредка про них вспоминает Красный Крест. Один раз в три месяца им привозят гуманитарную помощь. Раздают продуктовые наборы. Но это происходит раз в три месяца. А жить нужно каждый день.

Еще сюда как-то заглянули представители ООН. После этого им провели электричество, поставили бойлер, да починили туалет. Неподалеку дежурное место наблюдателей ОБСЕ. Но они, похоже, даже не догадываются о существовании этих людей.

«А ты приедь, да спроси у обсешек», — подсказывает корреспонденту АН один из военнослужащих народной милиции ДНР: «Увидишь, как те морду будут воротить. Сними, как обсешки собачек кормят. А потом покажи этих людей».

Спросить у наблюдателей ОБСЕ корреспонденту АН не получилось. Их на дежурном месте не было. Их тут уже давно не наблюдается. Два года назад приезжали регулярно. Но тогда было тише. Сейчас «обсешки» приезжать сюда боятся. Да собственно и спрашивать не было бы смысла. Они особой адекватностью не отличаются. Когда их спрашиваешь про людей, начинает городить забор ерунды.

«Мы не видим, кто стреляет», — отвечали корреспонденту АН наблюдатели ОБСЕ, когда слышали вопрос видят ли они, как живут люди.

Они не видят, кто стреляет. Они не слышат, как живут люди на Донбассе. Бомбоубежище, в котором уже почти шесть лет живут люди, находится в паре сотен метров от дежурного места, где стояли машины наблюдателей ОБСЕ.

Они (наблюдатели ОБСЕ), наверное, еще и не умеют читать. Про этих людей из бомбоубежища в самом начале войне было много репортажей. Толку от этого пока нет никакого. Потому что до сих пор, люди живут, фактически, в глубоком подвале. Здесь леденящий холод, от которого в минуты стынут руки.

Впрочем, все лучше посмотреть своими глазами. Как живут люди, показано в небольшом репортаже.