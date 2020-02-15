Зоя Воскресенская: горькое счастье полковника Рыбкиной

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15 февраля 2020, 20:25 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Блокнот и ручка, pixabay.com

Красивая женщина, любимица сильных мира сего, советская детская писательница, автор бесчисленных рассказов о «дедушке Ленине» и канонической повести «Сердце матери», Зоя Воскресенская появилась словно бы из ниоткуда. Никто и предположить не мог, что эта элегантная и утонченная женщина двадцать пять лет отслужила во внешней разведке, отдав долг своей Родине, но потеряв самое дорогое и бесценное в жизни – любовь ….

Девочка, девушка, государственный человек

Девочка Зоя Воскресенская родилась в простой рабочей семье 28 апреля 1907 года, в Тульской губернии, на станции Узловая. Когда умер отец, девочка Зоя в тринадцать лет стала единственной опорой для матери и двух младших братьев. После революции семья осталась в голоде, холоде, нищете…Возможно, так бы и увязла девочка Зоя в бытовых проблемах, но судьба подкинула ей шанс – случайную встречу на улице с товарищем отца. Тот устроил ее в ЧК (Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией 1918 – 1922 г.-прав) простым библиотекарем. А уже через четыре года комсомолка Зоя работала политруком – воспитателем в колонии для малолетних правонарушителей. Работу свою любили и совсем ее не боялась, даром что среди подопечных встречались самые настоящие головорезы. Ее берегла и хранила…любовь. Ее первый муж, Владимир Казутин, был красавцем и героем своего времени – активист, агитатор, комсомолец. Девушка Зоя влюбилась в него с первого взгляда и когда Владимир сделал ей предложение, то сразу же согласилась стать его женой. Она была счастлива…У нее есть семья – любимый муж и сын, тоже Володя, которого она родила в девятнадцать лет. Когда ее супруга отправили на партучебу в Москву, молодая женщина Зоя радовалась за него и ждала с нетерпением каждого письма, но…Письма стали приходить все реже, реже, реже…Счастье было недолгим: оказалось, что в Москве у него другая жизнь, в которой ни Зое, ни сыну места нет. Что оставалось делать молодой женщине? Просто взять себя в руки и жить дальше!

Почему на простую служащую серьезные государственные органы обратили внимание? Сложно сказать. Может, дело в какой-то внутренней силе или врожденной интеллигентности, или желании учиться. А может, все дело в цепкости ума… Это е столь важно! Важно то, что в один прекрасный день Зое предложили попробовать свои силы в оперативной работе. Конечно, она согласилась! Именно с этого момента Зоя Ивановна Воскресенская становится государственным человеком.

Человек из внешней разведки

Служить во внешней разведке– служить на благо страны на передовых рубежах, в чужих странах, среди идеологических врагов. Но храбрая Зоя Ивановна с радостью постигала новую и такую романтическую науку. Ее учителями были старые большевики, которые прекрасно обучили молодую женщину, как правильно «обрубать хвосты», прятаться от наружного наблюдения, шифроваться…

Бесконечной чередой проносились страны, где служила на благо Родины советский разведчик Зоя. Китай, Австрия, Прибалтика…Новые языки, новые города, новые обычаи, новые легенды…В Ригу, например, Зоя Ивановна прибывает под видом баронессы, и никто из ее латвийских знакомых не мог даже подумать, что эта интеллигентная дама на самом деле дочь простого железнодорожник с тремя классами образования. Агент Зоя была действительно хороша в «новой роли»! Настолько хороша, что руководство решает отправить ее в Женеву. Она должна познакомится там с важным генералом, стать его любовницей и передавать в «центр» все о намерениях Германии насчет Франции и Швейцарии….

ЮЛИЯ ГАЛКИНА, актриса, исполнительница роли Зои Воскресенской в фильме « Две жизни полковника Рыбкиной»: « Удивительно сильная была женщина. Сильная духом. Да, был такой случай в ее карьере, когда руководство буквально заставляло ее стать любовницей одного генерала в Женеве. А какой выход? Много важного и нужного мужчины могут рассказать при интимных встречах. Но Зоя Ивановна не видела себя в роли любовницы…И смело сказала об этом руководству! Смело и спокойно сказала: « Хорошо. Я выполню задание, а потом застрелюсь!» Какая была реакция руководства? Уважение! Точно известно, что это задание отменили! И очень хорошо, что отменила. Вместо Финляндии Зоя Ивановна поехала в Финляндию, где встретилась со своей главной любовью….»

Шпионы, политики, муж и жена

Разведчица Зоя приехала в Финляндию в 1935 году. Время было сложное и неспокойное: немецкое влияние в Финляндии усиливалось и СССР был крайне заинтересован в сохранении там нейтралитета. У Зои Ивановны была официальная легенда – руководитель советского представительства «Интуриста» в Хельсинки. Но реальная работа состояла в другом – заместитель резидента. Что входило в ее службу? Связь с агентами, сбор информации и передача их в «центр»! Все бы ничего, но…Новый резидент – начальник словно не замечал успехов и стараний Зои. Полковник Борис Аркадьевич Рыбкин в Финляндии жил под фамилией Ярцев. Он был предельно вежлив, суховат в общении, требователен. В случае удачи не хвалил, принимал как должное, а если что-то не нравилось – занудно демонстрировал это. Впрочем, была у консула Ярцева одна интересная особенность – он прекрасно умел сглаживать острые углы. Иногда Зои казалось, что она не выдержит его очередных нотаций и ответит крепким словцом, но Борис Аркадьевич неожиданно сворачивал разговор, бросая какую-то остроумную шутку или комплимент. От Зои требовалась вся ее выдержка, чтобы не показывать обиды. Но любому терпению приходит конец! В один солнечный день она зашла в кабинет к начальнику и заявила, что они вряд ли сработаются. Тот пожал плечами и сказал: «Мне будет жаль…Но это ваше дело!» Если честно, то Ярцев не был очень доволен работой Зои – он отдавал должное ее уму, трудолюбию, но его раздражало строптивость и манера спорить подчиненной. В итоге, Зоя отправила в «центр» рапорт с просьбой отозвать ее из Финляндии. Ей ответили быстро: необходимо продолжить работу…пока…а уже потом подумать об отзыве….

Когда же между начальником и подчиненной вспыхнули чувства? Может быть, когда Зоя Ивановна до ночи засиживалась за работой в кабинете, ожидая, что зайдет начальник? А может, когда Борис Аркадьевич попросил изобразить его жену при выполнении заданий? А может тогда, когда его руки …случайно коснулись ее плеч? Ясно одно, оба были влюблены и оба молчали…Эта невысказанная любовь так бы и осталась не высказанной, если бы общая их подруга не взяла дело в свои руки! Сначала вызвала обоих на откровенный разговор, в результате выслушав почти одинаковые исповеди о неразделенной любви, а уже потом…подговорила Бориса перевести вещи Зои к нему домой…пока подчиненная была на работе! И уже через полгода Зоя Ивановна и Борис Аркадьевич направили в «центр» новое прошение. Совместное. Они просили разрешить им пожениться! Им разрешили. Зоя стала Рыбкиной…и одновременно Ярцевой (псевдоним мужа).

ЮЛИЯ ГАЛКИНА, актриса, исполнительница роли Зои Воскресенской: « Почему я согласилась на эту роль? А как можно отказаться сыграть такую уникальную личность? Интереснейшая жизнь… А какая история любви? Какие глубокие чувства между мужем и женой! Так любить может не каждая женщина…Я пыталась разобраться в этих отношениях…В какой момент просто интерес перерос в сильнейшее чувство? В этой истории все происходило постепенно – от уважения к доверию…Мне кажется, что тут нет места яркой влюбленности, а есть искреннее настоящее чувство, которое остается до последнего вздоха. Вы только подумайте, как нужно было любить человека, чтобы после его смерти …писать ему письма! Зоя Ивановна жила мужем, дышала вместе с ним…После его ухода она выбрала страшный и горький путь – одиночество и память…»

Война, Александра Коллонтай, странная смерть мужа

В самом начале сороковых Зоя Ивановна работала уже в Москве, и к ней на стол ложились все более тревожные шифровки от иностранных резидентов – Рихарда Зорге, Кима Филби, бойцов «Красной капеллы». Именно Рыбкина готовила аналитическую записку с точными сроками начала вторжения фашистской Германии в СССР – в июне 1941-го. С ней ознакомился сам Сталин. Но его ответ был кратким: « Не поднимайте панику!» Именно Зоя под видом чиновницы от культуры танцевала на приеме в немецком посольстве с послом Германии, цепким взглядом подмечая пустые комнаты и упакованные картины, а потом упорно докладывала руководству: немецкие дипломаты готовятся покинуть Москву!

Война началась. Зою Ивановну с мужем отправляют служить в нейтральную Швецию. Официально – под начало посла Александры Коллонтай. Задание прежнее – резидентурная работа! Муж с женой все делали вместе: придумывали шифры, вербовали людей, связывались с агентами. А потом случилась беда…Завербованного человека обвинили в провале и раскрытию подпольщиков из «Красной капеллы», и «центр» принял решение, что этого агента нужно устранить! Супруги Рыбкины были с этим не согласны! Они не верили в виновность их человека! Прошло достаточно времени, чтобы доказать его невиновность…но Бориса за неповиновение и не выполнение приказа отозвали из Швеции. Зоя осталась одна. Почти два года она ничего не слышала о муже. Тоска, одиночество, бессонные ночи, тревога, но…нужно было работать на благо Родины. Если кто-то и помогал ей в то время, то это – Александра Коллонтай. Блестящий дипломат, прекрасный политик, первая в мире женщина –посол, Александра Михайловна вызывала у Зои восхищение! Как же элегантна была Коллонтай! В свои семьдесят лет она сохранила привлекательность: великолепно подобранный гардероб, красивая бижутерия, ласковый взгляд и умение слушать и слышать. Такое восхищение постепенно переросло в крепкую женскую дружбу! Единственное, что не могла принять Зоя Ивановна - отношение Александры Михайловны к мужчинам и браку…Коллонтай придерживалась теории свободной любви, а своего бывшего любовника, революционера Павла Дыбенко, называла «крылатым Эросом». А для Зои семья, законный муж были неотъемлемой частью жизни. Но Александра Михайловна Коллонтай оказала на жизнь Зои огромное влияние…даже в мелочах…Всю жизнь Рыбкина одевалась в том же стиле элегантной классики, так же ухаживала за собой и так же…ужинала – стакан кефира и ломтик черного хлеба.

Наступил 1944 год. Зоя Ивановна возвращается в Москву. Она живет одной мыслью – узнать, что с мужем! Да, ей грустно, что она расстается с единственной подругой Александрой Михайловной и интересной работой за границей, но…есть ее семья…Зоя Ивановна уже собиралась обивать пороги, чтобы узнать о судьбе мужа, но в один холодный вечер раздался звонок в дверь…На пороге стоял ее Боря! Худой, заросший с потухшими глазами…Позже он расскажет, что, возвращаясь из «зарубежной командировки» заехал в свой родной городок на Украине и узнал, что всю его семью: родителей, маленьких племянников – убили фашисты, дом сожгли. Был обычный донос…Все в его городке знали, что сын Рыбкиных – комиссар…Ему об этом рассказала соседка, которая носила шаль его покойной матери….

И тогда Зоя поняла, что у ее Бори больше никого нет! А есть только она! Это ради него ее Бог все это время хранил! Все, что она могла сделать для него – излечить своей любовью, закрыть его от бед, подарить ребенка…И жизнь победила! Через девять месяцев у четы Рыбкиных родился сын Алексей….

Наступил 1947 год…Совершенно неожиданно, впервые за долгие годы работы, им предоставили совместный отпуск. Они решили провести его в Карловых Варах…Ничего не предвещало беды…В самый разгар отпуска пришла телеграмма…Зое предписывалось вернуться в Москву, а Борису нужно было ждать дипкурьеров с заданием. В последнюю их ночь никогда не плачущая Зоя вдруг разрыдалась…В ту же ночь началась страшная буря…А перед ее посадкой в самолет Борис успел сунуть ей в карман маленький флакон духов «Шанель» …Зоя Ивановна гнала от себя дурные мысли, но они неотступно продолжали лезть в голову….

Прилетев в Москву Зоя приступила к работе. Она работала и ждала своего Бориса…И когда через два месяца ее вызвали в кабинет начальника, то она и представить себе не могла, что…ее родного, ее Бори уже нет….

Обстоятельства смерти полковника Рыбкина были более чем странными…Официальная версия – несчастный случай, автокатастрофа под Прагой. Но показания свидетелей и подробности расследования быстро засекретили. А на похоронах, поправляя цветы в гробу, Зоя увидела рану за ухом мужа и была уверенна, что это след от пули…До конца своих дней Зоя Ивановна считала, что ее мужа убили…Убили «свои», как много знавшего….

ЮЛИЯ ГАЛКИНА, актриса, сыгравшая роль Зои Врскресенской: «Перед началом съемок я, конечно, изучала все материалы о Зои Ивановне…Читала некоторые отчеты, рассказы, повести, ее письма…Да, письма к ее покойному мужу…Невозможно сдержать слез…, например,» Где и как найти силы выдержать такое? Боря, Боренька…Солнце моей души…Что мне делать, Боренька? Часто сижу с закрытыми глазами, а иногда просто гляжу перед собой. Вижу твои дорогие глаза…Я готова разорвать себе грудь и вырвать из нее сердце, такое горячее и колючее…Я начинаю кричать…Кричу протяжно и дико…» Дальше…без комментариев…»

«Теперь я могу сказать правду…»

После смерти мужа Зоя Ивановна просто существовала…Она не могла принять жизнь без него…Так продолжалось шесть лет! Но чтобы сказал ее Боря, видя, как она страдает? Надо жить! Но как? Возможно, нужно писать…У Зои Ивановны был всегда хороший слог, знание жизни, умение донести до людей информацию. Не давая себе время на раздумья, Зоя Ивановна садиться за печатную машинку. Почти в пятьдесят лет у нее началась другая жизнь…Новая жизнь…Под новым именем – вернула себе девичью фамилию. Зоя Воскресенская – так ее теперь звали. Детский писатель Воскресенская писала о вожде революции – и при жизни стала классиком в этой теме. За двадцать пять лет работы в разведке Зою дважды представляли к высшей награде – ордену Ленина…Но не дали…Говорят, что заупрямился сам Берия…Но зато она получила всевозможные награды за свои рассказы. Жизнь обрела новый смысл: встречи с читателями, дача в Переделкино, поездки и выступления....

Но в 1980 году что-то надломилось в Зои…Возможно, перенесенный рак, который она мужественно победила! А может, ей захотелось сказать миру правду о своей жизни? Это был не рассказ о Ленине, не художественное произведение, не рапорт…Это было еще одно письмо. Письмо читателям…Первой строчкой было: «Как же погиб полковник Рыбкин? Этот вопрос до сих пор остается для меня загадкой». Она описывала все: догадки, свои мысли, обрывки фраз, слухи. Это были ее воспоминания, которые вылились в книгу «Теперь я могу сказать правду».

Зои Ивановны Воскресенской не стало восьмого января 1992 года. Она прожила долгую жизнь. Смерти она ждала и не боялась. Она оставила четкие распоряжения насчет своих похорон…Но самое главное в ее последней просьбе было – похоронить ее в одной могиле с мужем.