Губернатор Оренбургской области пожелал, чтобы

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15 февраля 2020, 15:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Эхо Москвы

фото: Денис Паслер, kremlin.ru

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер во время выступления на праздничном концерте в честь старта Года памяти и славы «случайно» пожелал всем семьям пережить войну.

«Нам хотелось бы, чтобы каждую семью затронула война», - заявил глава региона со сцены.

Губернатор выразил надежду, что концерт запомнится местным жителям и приглашённым ветеранам надолго.

Так и получилось, видеоролик с речью Паслера получил широкую огласку в СМИ и стал поводом активного обсуждения в Сети, а презентация к его речи содержала множество ошибок, например, на весь экран была показана дата «40 августа 1941».

Позже представители власти извинились, оправдав инцидент тем, что видео было смонтировано силами пресс-службы без выделения дополнительных бюджетных средств.