Губернатор Оренбургской области пожелал, чтобы

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер во время выступления на праздничном концерте в честь старта Года памяти и славы «случайно» пожелал всем семьям пережить войну.
«Нам хотелось бы, чтобы каждую семью затронула война», - заявил глава региона со сцены.
Губернатор выразил надежду, что концерт запомнится местным жителям и приглашённым ветеранам надолго.
Так и получилось, видеоролик с речью Паслера получил широкую огласку в СМИ и стал поводом активного обсуждения в Сети, а презентация к его речи содержала множество ошибок, например, на весь экран была показана дата «40 августа 1941».
Позже представители власти извинились, оправдав инцидент тем, что видео было смонтировано силами пресс-службы без выделения дополнительных бюджетных средств.