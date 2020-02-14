Путин выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Украины в ДТП в Псковской области

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью восьми граждан Украины в дорожно-транспортном происшествии в Псковской области. Слова соболезнования российский президент сказал 14 февраля в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
ДТП произошло 13 февраля на трассе Санкт-Петербург — Невель на территории Пустошкинского района возле деревни Рудо. По предварительной версии, микроавтобус, в котором находились украинцы, выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой из-за того, что водитель "Мерседеса" заснул за рулем. Восемь человек погибли на месте аварии.
Пострадали два человека, их госпитализировали. Один из пострадавших — гражданин Белоруссии, другой — украинец.