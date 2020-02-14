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Путин выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Украины в ДТП в Псковской области

, 19:06 [ «Аргументы Недели» ]

Путин выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Украины в ДТП в Псковской области
Alexey Nikolsky/Kremlin Pool, globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин выразил  соболезнования в связи с гибелью восьми граждан Украины в дорожно-транспортном происшествии в Псковской области. Слова соболезнования российский президент сказал 14 февраля в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

ДТП произошло 13 февраля на трассе Санкт-Петербург — Невель на территории Пустошкинского района возле деревни Рудо. По предварительной версии, микроавтобус, в котором находились украинцы, выехал  на встречную полосу и столкнулся с фурой из-за того, что водитель "Мерседеса" заснул за рулем.  Восемь человек погибли на месте аварии.

Пострадали два человека, их госпитализировали. Один из пострадавших — гражданин Белоруссии, другой — украинец.

 

ИЧ

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