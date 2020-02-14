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Работающие пенсионеры ежегодно недополучают 11 тыс. рублей

, 18:46 [ «Аргументы Недели» ]

Работающие пенсионеры ежегодно недополучают 11 тыс. рублей

Каждый трудящийся пенсионер в течение одного года теряет порядка 11 тысяч рублей. Чиновники считают правильной мерой отмену им индексации пенсии.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков отметил, что работающие пенсионеры получают индексацию после завершения трудовой деятельности. Когда норма об индексации вступила в силу, количество работающих пенсионеров сократилось. Пожилые сотрудники вынуждены были уйти на неофициальное трудоустройство.

Действия с индексацией объясняются тем, что через 10 лет пенсионная система выйдет на самообеспечение. В настоящее время собираемые средства с работающих пенсионеров закладываются в пенсионный бюджет. Чем ближе к 2030 году, тем меньше необходимость не индексировать пенсии работающим пенсионерам.

Пожилые люди, у которых кроме пенсии ничего нет, получают больше средств частично за счёт подработки. Многие эксперты считают, что пенсионеры идут работать не от хорошей жизни, поэтому отнимать у них часть финансовых средств не стоит. В ближайшие годы данное ограничение, скорее всего, будет отменено. Пока что в условиях тяжёлого положения отечественной экономики правительство не может вернуть индексирующую систему работающим пенсионерам. Пенсионный бюджет плавно стабилизируется, однако, пока не в состоянии обеспечивать пенсионеров выплатами без государственной поддержки.

ПВ

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