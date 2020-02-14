Факапы ОФАКа — как американские чиновники обвиняют Дерипаску в несуществующих преступлениях

//Общество 13+

14 февраля 2020, 18:07 [ «Аргументы Недели» ]

Бизнесмен Олег Дерипаска (справа), Kremlin Pool / globallookpress.com

OFAC (подразделение Минфина США по контролю за иностранными активами) раскрыл список засекреченных раньше оснований для санкций против Олега Дерипаски. Выяснилось, что эти основания — либо легко опровергаемая чепуха, либо обвинения настолько размытые, что остается только развести руками.

Фактически, все заявления нужны для того, чтобы изобразить повод для санкций, которые введены против российского бизнесмена.

В чём же суть претензий? Например, в OFAC заявляют, что Дерипаска , как и другие российские бизнесмены, действует в личных интересах Путина. Давайте посмотрим, на какие факты опираются американские чиновнии.

Первое, что ставят в укор Дерипаске – строительство олимпийских объектов в Сочи . Мол, именно В. Путин распорядился, чтобы российский бизнесмен раскрыл мошну. Со времен Олимпиады прошло уже 6 лет, но её успех похоже, до сих пор не даёт недоброжелателям спать спокойно. Но что удивительного в том, что в рамках национальной программы России (а не Путина лично), один из успешных бизнесменов решает вложиться, например, в Международный Аэропорт Сочи. Очевидно же, что прибыльность этого проекта никуда не делась, Сочи — и без Олимпиады популярный курортный город. Тем более инвестиции осуществлялись не единолично, а в составе консорциумов, таких как Starbag. Вроде бы, бизнес-составляющая абсолютно прозрачна и резонна. Если же OFAC располагает другими доказательствами «личного поручения Путина», хотелось бы сначала на них посмотреть.

Другое обвинение — «по состоянию на начало 2018 года Дерипаска осуществлял финансовые проекты по поручению Путина и высшего руководства России» — просто не поддается критическому анализу. Потому что ничего, кроме пустословия, в нем нет. Какие проекты, что за поручение, в чем заинтересованность? Возможно, цель именно в том, чтобы навести тень на плетень. Создать настолько абсурдно-безосновательный посыл, что на него и ответить будет нечего.

В эту же копилку неподтвержденных фантазий можно добавить утверждение OFAC о том, что в декабре 2016 года Дерипаска был назван в числе лиц, распоряжающихся активами и отмывающих деньги в интересах Путина. Какие активы, какие деньги – Минфин США объяснять не собирается. Где логика, основы юриспруденции, презумпция невиновности?

А вот еще одно странное заявление: Дерипаска в 2017 году отменил IPO своей компании «ГАЗ», чтобы скрыть отмывание через неё денег Путина. Но акции компании котируются на бирже с середины 1990х! ГАЗ — открытая компания с прозрачной отчетностью. У нее 40 тысяч миноритарных акционеров, в том числе европейские компании. В менеджменте — иностранцы с огромным международным опытом. О каком IPO в этом случае может идти речь, как его можно было готовить и отменить тайно, зачем оно вообще могло понадобиться?

Тотальная абсурдность обвинений говорит сама за себя. Реальных доказательств у OFAC нет и никогда не будет. Сам же Дерипаска называет публикацию этих обвинений в The Financial Times «очередной порцией брехни».